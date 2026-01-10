Congresistas de EE. UU. rechazan uso de fuerza militar en México sin autorización

GENERANDO AUDIO...

Trump hizo referencia a intervención militar en México. Foto: Reuters/AFP

Congresistas de Estados Unidos enviaron una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, para expresar su rechazo al uso unilateral de fuerza militar en México, sin el consentimiento del Gobierno mexicano ni autorización del Congreso estadounidense, de acuerdo con un documento fechado el 9 de enero de 2026.

En la misiva, firmada por Greg Stanton, Gregory W. Meeks y Joaquin Castro, los legisladores también condenan los recientes ataques militares no autorizados en Venezuela y advierten que acciones similares contra México serían “desastrosas” para la relación bilateral, la seguridad regional y la economía de ambos países.

Congresistas de EE. UU. advierten sobre acción militar en México

Los legisladores señalan que el presidente Donald Trump ha afirmado públicamente que podría ordenar acciones militares contra México sin aval del Congreso. Citan declaraciones realizadas en entrevistas con Fox News y Politico, en las que el mandatario sugirió intervenir ante el poder de los cárteles en territorio mexicano.

La carta subraya que México es el principal socio comercial de Estados Unidos y un aliado clave en materia de seguridad. Destacan que, bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, México ha incrementado la cooperación bilateral, incluyendo extradiciones históricas de presuntos integrantes de cárteles, mayores decomisos de fentanilo y acciones para limitar precursores químicos.

Los congresistas advierten que una acción militar sin consentimiento violaría la soberanía de México, rompería la confianza entre ambos países y afectaría directamente a la economía estadounidense. Detallan que la inversión directa de EE. UU. en México superó los 14.5 mil millones de dólares, y que millones de empleos dependen del comercio bilateral.

Intervención debilitaría alianza contra cárteles

Además, señalan que una intervención militar debilitaría los esfuerzos conjuntos contra el crimen organizado transnacional, el tráfico de drogas, armas y personas, y podría incrementar la migración y la inestabilidad regional.

En el cierre, los firmantes piden al Gobierno de Estados Unidos comprometerse a no emprender acciones militares unilaterales en México sin autorización del Congreso, y reconocer los avances logrados mediante la cooperación bilateral.

