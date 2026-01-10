Trump pone tope a intereses bancarios en EE. UU.; 10% será el máximo

GENERANDO AUDIO...

Trump baja intereses bancarios hasta el 10%. Foto: Getty

Este lunes, a través de Truth Social, Donald Trump anunció una baja de intereses bancarios que tendrá un tope del 10%. Esta medida iniciará el 20 de enero y, según el presidente de Estados Unidos, tiene como objetivo que se deje de “estafar” a los estadounidenses.

Tasas bajan del 20% y 30% a solo el 10%

Las compañías bancarias que ofrezcan tarjetas de crédito, a partir de la fecha anteriormente mencionada, ya no podrán cobrar intereses mayores al 10%, siendo el límite convocado por el presidente de los Estados Unidos.

A su vez, Donald Trump volvió a arremeter contra el expresidente Joe Biden, a quien calificó como “el dormido”, asegurando que bajo su administración los bancos proliferaron sin control, aprovechándose así de los ciudadanos estadounidenses.

20 de enero, fecha inicial y coincidente con el primer aniversario de la administración Trump

El presidente de los Estados Unidos puso como fecha inicial el próximo 20 de enero, día en el que las tasas de interés tendrán que bajar hasta el 10%. Sin embargo, asimismo, Donald Trump aprovechó para recordar que, ese mismo día, se celebrará el primer aniversario de su administración, la cual calificó como “exitosa” y como “histórica”.

