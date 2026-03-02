Trump promete venganza tras muerte de soldados de EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Trump promete venganza por soldados de EE.UU. Foto: Getty

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió este domingo “vengar” la muerte de tres soldados estadounidenses en el conflicto con Irán, mientras la guerra se intensifica en Medio Oriente.

Desde Washington, el mandatario aseguró que las operaciones militares podrían extenderse hasta cuatro semanas, tras el inicio de la ofensiva el sábado.

“Estados Unidos vengará sus muertes y asestará el golpe más devastador”, dijo Trump en un video difundido en redes. También lanzó una advertencia directa a los Guardianes de la Revolución: pidió que depongan las armas a cambio de “inmunidad completa” o enfrentar “una muerte segura”.

Trump e Irán intensifican conflicto; petróleo se dispara

El conflicto escaló luego de que Irán lanzara ataques contra países del Golfo Pérsico e Israel, en represalia por la muerte de su líder supremo, Alí Jamenei, así como del jefe de los Guardianes de la Revolución y altos mandos militares.

El Pentágono informó la destrucción del cuartel general de los Guardianes, mientras Israel aseguró que “cortó la cabeza de la serpiente”. Además, tres barcos fueron atacados en el estrecho de Ormuz.

En la apertura de los mercados en Asia, el precio del crudo se disparó 13%. Ante la presión, Arabia Saudita, Rusia y otros miembros de la OPEP+ acordaron aumentar su producción en 206 mil barriles diarios para abril.

Starmer confirma apoyo defensivo a EE.UU.

El primer ministro británico, Keir Starmer, confirmó que permitió el uso de bases del Reino Unido para operaciones “defensivas” destinadas a interceptar misiles iraníes, pero aclaró que no participarán en ataques ofensivos.

Alemania, Francia y Reino Unido señalaron en una declaración conjunta que están listos para tomar medidas defensivas en el Golfo.

En Israel, el servicio de emergencias confirmó nueve muertos tras el impacto de un misil en Bet Shemesh. Además, Estados Unidos confirmó la muerte de tres militares, sin revelar identidades.

La OTAN ajusta sus fuerzas ante posibles amenazas con misiles o drones desde Medio Oriente. Mientras tanto, el transporte aéreo en la región enfrenta su mayor interrupción desde la pandemia.

