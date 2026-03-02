Trump prevé que las operaciones militares en Irán duren 4 semanas; hablará con el nuevo gobierno

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Las operaciones militares de Estados Unidos en Irán se extenderán durante cuatro semanas, aseguró el presidente Donald Trump este domingo, mientras que después, en un videomensaje, prometió “vengar” las primeras bajas de su ejército en el conflicto armado.

Asimismo, destacó que los principales comandos militares iraníes, cuyo gobierno busca expandir la guerra en la región, han resultado diezmados en las poco más de 36 horas que llevan los ataques israelí-estadounidenses.

¿Operación en Irán durará 4 semanas?

Este domingo, en entrevista exclusiva para el británico Daily Mail, el mandatario estadounidense aseguró que lo están “haciendo bastante bien”, acotando que, según las predicciones, las operaciones militares en Irán durarán cuatro semanas.

“Calculamos que serían unas cuatro semanas. Siempre ha sido un proceso de cuatro semanas, así que, a pesar de lo fuerte que es, es un país grande, tomará cuatro semanas o menos”

Donald Trump / presidente de Estados Unidos

A la vez, aseguró que todo está saliendo conforme a lo planeado, “aparte de que sacamos su liderazgo entero; lejos, muy lejos de lo que habíamos pensado”, agregando que se mantiene abierto a reanudar las pláticas con las autoridades iraníes.

Trump hablará con nueva dirigencia de Irán

Por otro lado, Trump aseguró que la nueva dirigencia de Irán instaurada tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei pidió hablar con Washington y que él accedió.

“Quieren hablar y he accedido a hablar, así que vamos a hablar con ellos. Tendrían que haberlo hecho antes. Deberían de haber cedido antes en algo que es muy práctico y fácil. Han esperado demasiado”, aseguró desde su mansión de Mar-a-Lago en una entrevista telefónica con la revista The Atlantic.

Sin embargo, poco después, fuentes de la Casa Blanca matizaron que esas conversaciones no tendrán lugar a corto plazo y que la operación militar contra Irán continúa adelante.

“El presidente Trump dijo que la nueva dirigencia potencial de Irán indicó que quiere hablar y que en ese caso él hablará. Por ahora, la Operación Furia Épica continúa sin merma”, explicó un vocero de la Presidencia a varios medios de comunicación.

Al ser interrogado por cuándo serían esas conversaciones, si hoy o mañana, Trump no quiso concretar. “No puedo decirle eso”, afirmó antes de recordar que algunos de los iraníes que han participado en las últimas negociaciones han muerto en los bombardeos estadounidenses e israelíes.

“La mayoría de esa gente ya no está. Algunos de los que estábamos tratando ya no están porque ha sido grande. Ha sido un gran golpe”, ha destacado. Deberían de haberlo hecho antes. Se han pasado de listos”, argumentó.

Por la “venganza de los soldados caídos”

Sin embargo, por la tarde, a través de un video en su red Truth Social, el presidente de Estados Unidos aseguró sobre las bajas militares que “tristemente, habrá más antes de que acabe (la guerra)”, “pero Estados Unidos vengará sus muertes y asestará el golpe más devastador a los terroristas que libran una guerra, básicamente, contra la civilización”.

“Una vez más urjo a los Guardianes de la Revolución, al ejército iraní y a la policía para que depongan sus armas y reciban inmunidad completa o enfrentarse a una muerte segura”, agregó.

Pero Irán multiplicó este domingo sus ataques de represalia a los países del Golfo y a Israel, tras jurar que vengará la muerte de su líder supremo, Alí Jamenei. Además de él, murieron el jefe de los Guardianes de la Revolución, el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor.

El ejército ideológico iraní aseguró haber lanzado un ataque “a gran escala” contra “el enemigo”. Un funcionario de Teherán precisó que tienen como blanco las bases estadounidenses en esos países, y no a sus vecinos. La república islámica se encuentra en la cuerda floja desde la brutal represión de protestas antigubernamentales en diciembre y enero que se saldó con miles de muertos. Trump amagó entonces con atacar, pero se retuvo hasta este sábado.

A la par, el Pentágono anunció la destrucción del cuartel general de los Guardianes de la Revolución, mientras que el ejército israelí aseguró que había “cortado la cabeza de la serpiente”. Washington también acusa a Teherán de no ceder en las exigencias para alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear y balístico. Al mismo tiempo, tres barcos fueron atacados en el estrecho de Ormuz, la puerta al Golfo, que los Guardianes de la Revolución iraníes declararon cerrado “de facto”, según la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.

En la apertura de los mercados de Asia el lunes, los precios del crudo se dispararon un 13%.

Por allí transita el 20% del crudo consumido a nivel mundial. Para tratar de contener una escalada de precios, Arabia Saudita, Rusia y otros seis miembros de la OPEP+ aumentaron este domingo sus cuotas de producción de petróleo en 206.000 barriles diarios para el mes de abril.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.