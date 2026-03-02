Donald Trump sugiere modelo de transición en Irán inspirado en Venezuela

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump sugiere en Irán transición similar a Venezuela. Foto: Getty

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido que la transición en Irán podría seguir el modelo de Venezuela, donde altos cargos del gobierno de Nicolás Maduro, como Delcy Rodríguez, se mantuvieron en sus puestos tras un ataque en 2026.

Trump indicó que “todos conservaron sus trabajos excepto dos personas”, aludiendo a la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, que están detenidos en Estados Unidos desde principios de 2026.

De igual forma, el mandatario detalló que las opciones para el futuro de Irán incluyen tres posibles líderes, aunque no reveló sus nombres. También mencionó que la ciudadanía iraní podría movilizarse para elegir un nuevo gobierno, algo que lleva años mencionándose en el país. “Será decisión de ellos si lo hacen o no”, afirmó Trump.

En una entrevista con el New York Times, el mandatario estadounidense también mencionó que la ofensiva sobre Irán podría durar hasta cuatro semanas, un tiempo similar al que se calculó en el ataque a Venezuela.

Donald Trump aseguró que la ofensiva a Irán se está llevando a cabo con rapidez, y en las próximas semanas podrían definirse cambios significativos en el país.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.