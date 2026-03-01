Operación militar contra Irán deja 48 líderes muertos y 9 buques hundidos, afirma Donald Trump

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump asegura que 48 líderes iraníes han muerto. Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que 48 líderes iraníes murieron durante la ofensiva de EE. UU. e Israel contra Irán, operación militar iniciada el sábado contra la república islámica, de acuerdo con declaraciones realizadas en entrevistas televisivas difundidas este domingo.

En ese sentido señaló que los ataques militares estadounidenses hundieron nueve embarcaciones navales iraníes y destruyeron parcialmente el cuartel general de la Marina de Irán.

“Vamos por el resto: ¡pronto estarán reposando en el fondo del mar también! En otro ataque, destruimos en gran medida su cuartel general naval. ¡Aparte de eso, a su Marina le va muy bien!”.

Donald Trump / Presidente de Estados Unidos

El mandatario estadounidense señaló que los resultados de la operación avanzan conforme al plan establecido. Las declaraciones fueron emitidas durante una entrevista con Fox News, donde indicó que los fallecimientos ocurrieron como parte de los ataques coordinados entre fuerzas estadounidenses e israelíes.

Ofensiva de EE. UU. e Israel contra Irán deja líderes iraníes muertos

Según lo informado por Trump, la ofensiva militar habría provocado la muerte de altos mandos iraníes. Entre ellos, Irán confirmó el fallecimiento de su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, así como del jefe de los Guardianes de la Revolución, Mohamad Pakpour, y de Alí Shamkhani, asesor cercano del líder iraní y responsable del Consejo Nacional de Defensa.

Las autoridades iraníes difundieron la confirmación de estas muertes tras los ataques ejecutados durante el inicio de la operación militar.

Trump también declaró en una entrevista con CNBC que la operación se desarrolla conforme al cronograma previsto y que las acciones militares continúan en curso.

EE. UU. reporta primeras bajas militares tras ofensiva contra Irán

Las entrevistas del mandatario estadounidense se realizaron antes de que las fuerzas armadas de Estados Unidos informaran sobre las primeras bajas registradas en el conflicto.

El Comando Central de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) anunció la muerte de tres militares estadounidenses, cuyos nombres no fueron revelados. Además, reportó cinco elementos gravemente heridos y varios más con lesiones leves derivadas de las operaciones militares en la región.

Centcom confirma hundimiento de buque iraní en el golfo de Omán

El Centcom informó también que fuerzas estadounidenses hundieron un buque de guerra iraní que se encontraba atracado en el golfo de Omán.

De acuerdo con el comunicado militar, la acción formó parte de las operaciones navales ejecutadas dentro del despliegue militar iniciado tras los ataques contra objetivos iraníes.

Las autoridades estadounidenses no detallaron el tipo de embarcación ni el número de tripulantes que se encontraban a bordo al momento del hundimiento.

