Cuba “es cuestión de tiempo”, advierte Trump; quiere “acabar primero con Irán”

Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que su prioridad es “acabar primero con Irán”, pero advirtió que “Cuba es cuestión de tiempo”, en medio de una política de presión hacia el gobierno de la isla.

Las declaraciones del mandatario republicano se suman a comentarios realizados el 27 de enero de 2026, cuando aseguró que Cuba “está muy cerca de fracasar” debido a la reducción del apoyo que antes recibía de Venezuela, especialmente en petróleo y financiamiento.

Trump dice que Cuba podría “fallar pronto”

De acuerdo con declaraciones citadas por Reuters, Donald Trump sostuvo que la economía cubana depende en gran medida del suministro energético y financiero venezolano.

“El dinero y el petróleo venían de Venezuela, pero ya no los están recibiendo”, dijo el mandatario estadounidense al hablar con periodistas.

Las declaraciones ocurren después de que el gobierno de Estados Unidos intensificara su postura hacia Venezuela, luego de una operación militar en la que fue detenido el presidente Nicolás Maduro, acción que ha generado críticas internacionales.

Analistas señalan que estas acciones han fortalecido el discurso de presión política del gobierno estadounidense hacia Cuba.

Bloqueo de Estados Unidos a Cuba sigue vigente desde 1962

El contexto de estas tensiones incluye el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba, vigente desde 1962, que limita transacciones comerciales, financieras y económicas con la isla.

Este sistema de sanciones se sustenta en varias leyes estadounidenses, entre ellas:

Regulaciones de Control de Activos Cubanos (1963)

Ley Torricelli (1992)

Ley Helms-Burton (1996)

Mientras el embargo prohíbe el comercio directo entre ambos países, el término bloqueo —utilizado por el gobierno cubano y en resoluciones de la ONU— incluye sanciones financieras y restricciones que también afectan a empresas de terceros países.

ONU ha pedido levantar el bloqueo contra Cuba

El 29 de octubre de 2025, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que solicita a Estados Unidos levantar el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba.

La votación registró:

165 votos a favor

7 en contra

12 abstenciones

La resolución reafirma principios de soberanía y libertad de comercio, además de rechazar el carácter unilateral de las sanciones.

Hasta ahora, el gobierno cubano ha rechazado las presiones de Washington y sostiene que Estados Unidos no tiene autoridad moral para imponer acuerdos políticos a la isla.

