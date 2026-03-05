Del rancho al gabinete: él es Markwayne Mullin, el nuevo secretario de Seguridad Nacional de Trump

GENERANDO AUDIO...

Cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la destitución de Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el nombre de Markwayne Mullin generó interés más allá de las fronteras de su país.

Senador republicano por Oklahoma desde 2023, Mullin llega al cargo con un perfil poco común en la política federal, ya que es empresario, ranchero, expeleador de artes marciales mixtas y miembro de la Nación Cherokee. Su trayectoria mezcla negocios familiares, vida rural y una visión política marcada por la defensa militar, la seguridad fronteriza y el liderazgo de Estados Unidos en el mundo.

Nacido el 26 de julio de 1977 en Tulsa, Oklahoma, Mullin creció en el rancho familiar en Westville, el mismo lugar donde aún vive con su familia. Hijo de un empresario local, su vida dio un giro cuando su padre enfermó.

Tenía 20 años y estudiaba en Missouri Valley College con una beca de lucha cuando decidió abandonar temporalmente la universidad junto con su esposa, Christie Mullin, para salvar el negocio familiar, Mullin Plumbing.

Con el tiempo, aquella decisión se convirtió en una red empresarial. Durante casi tres décadas, Markwayne y Christie ampliaron la compañía hasta convertirla en la empresa de servicios más grande de la región. En el camino fundaron otras firmas, desde Mullin Environmental hasta Rowan’s Steakhouse, un restaurante en Stilwell que lleva el nombre de la familia de su esposa.

Mullin suele presentarse como uno de los pocos senadores en activo que todavía dirige empresas, una experiencia que, según ha sostenido, le permite entender los desafíos de la economía y de las pequeñas empresas.

El senador que también fue luchador

Antes de consolidar su carrera política, Mullin también se hizo un nombre en el deporte. Fue luchador y posteriormente peleador profesional de artes marciales mixtas (MMA), con un récord invicto de 5-0.

En 2016 fue incorporado al Salón de la Fama de la Lucha de Oklahoma. Incluso después de retirarse de la competencia profesional, continuó ligado al deporte entrenando a sus hijos y a jóvenes atletas en torneos de lucha por todo el país.

Su vínculo con el deporte se mezcla con su historia personal. En 2010 completó su educación universitaria al obtener un título en Tecnología de la Construcción por el Oklahoma State University Institute of Technology.

La carrera política de Mullin comenzó en 2013, cuando fue elegido como republicano a la Cámara de Representantes por Oklahoma. Permaneció allí durante una década, hasta 2023.

Ese año llegó al Senado tras ganar una elección especial para cubrir la vacante que dejó el senador James Inhofe. Desde entonces participa en varios comités clave, entre ellos el de Servicios Armados, Apropiaciones, Salud, Educación, Trabajo y Pensiones, así como el de Asuntos Indígenas.

Además, es miembro inscrito de la Nación Cherokee, lo que lo convirtió en el primer ciudadano tribal en servir en el Senado estadounidense en casi dos décadas y apenas el segundo miembro de esa nación indígena en ocupar un escaño en la cámara.

Su visión: fuerza militar y liderazgo global

A lo largo de su trabajo legislativo, Mullin ha insistido en el papel central de las fuerzas armadas y del poder militar estadounidense.

“Los hombres y mujeres que sirven en nuestras fuerzas armadas son verdaderos patriotas. Más de 342 millones de estadounidenses se despiertan cada mañana en una nación segura y en paz gracias a nuestros héroes militares”, escribió en una columna.

Desde el Comité de Servicios Armados del Senado ha defendido proyectos como el presupuesto de defensa de 2026, que —según sostiene— busca fortalecer el poder militar estadounidense.

“Con la NDAA de 2026 y bajo el liderazgo del presidente Trump y el secretario Hegseth, Estados Unidos restaurará su dominio en el escenario mundial”, expresó en su momento.

Mullin también ha expresado: “Nuestros adversarios odian implacablemente la libertad y la prosperidad que ustedes y yo disfrutamos a diario. Por eso es crucial que lideremos desde el frente con la paz y la fuerza”.

Seguridad fronteriza y confrontación política

Mullin también se ha convertido en una voz dura dentro del Partido Republicano en temas de migración y seguridad fronteriza.

En una entrevista televisiva, el senador defendió la política migratoria impulsada por Trump y criticó con dureza a los demócratas: “Fue un ataque coordinado. Llevaban equipo táctico. Tenían dispositivos que bloqueaban la señal de los celulares para que no pudieran ser rastreados. Cuando la policía respondió, les tendieron una emboscada; eso es un ataque coordinado“.

Sobre el debate político en torno a la migración, agregó: “En realidad, es muy inquietante, porque esta es su base, y es ahí donde se ha ido el Partido Demócrata. Han construido su base sobre la ira y el miedo“.

Su postura también se extiende a la política internacional, especialmente frente a Irán y a las decisiones militares de Estados Unidos.

Durante una audiencia en el Senado criticó a los demócratas por cuestionar decisiones militares recientes del Gobierno de Trump y recordó acciones del expresidente Barack Obama.

“No recuerdo que haya dicho nada en 2016, cuando Barack Obama, en ese momento, lanzó 26 mil bombas en Siria, Pakistán, Libia, solo por nombrar algunos”.

En su intervención también defendió la actuación del presidente estadounidense frente a Irán: “Gracias a Dios tuvimos un presidente con la determinación de finalmente deshacernos de este régimen asesino“.

El senador ranchero que creció en Oklahoma y salvó el negocio familiar se prepara así para uno de los cargos más complejos del gabinete: administrar una de las áreas más sensibles del Gobierno estadounidense, donde las decisiones sobre migración, seguridad interna y amenazas internacionales marcan la agenda diaria de Washington.

