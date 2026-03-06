Irán busca acuerdo con EE. UU. en medio de ataques, afirma Trump

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán se está poniendo en contacto con Washington para llegar a un acuerdo en medio de los ataques contra la república islámica.

De acuerdo con el mandatario estadounidense, los llamados de Irán para alcanzar un acuerdo “llegan un poco tarde”, según declaró durante un acto con el equipo del futbol Inter Miami en la Casa Blanca.

“Nos están llamando y preguntando: ‘¿Cómo podemos llegar a un acuerdo?’. Les he dicho que llegan un poco tarde para eso”, declaró Trump.

Además, el mandatario republicano alabó las acciones militares de Estados Unidos en Irán, afirmando que estaban destruyendo la capacidad de misiles y drones de la república islámica. Asimismo, destacó que “su armada ha desaparecido: 24 barcos en tres días”.

Previo al anuncio de Trump, la televisión estatal de Irán afirmó que drones lanzados por los Guardianes de la Revolución iraní golpearon el portaviones estadounidense Abraham Lincoln, desplegado en Oriente Medio desde finales de enero.

La cadena iraní no aportó más detalles. Los Guardianes de la Revolución ya reivindicaron esta semana que impactaron con cuatro misiles balísticos el portaviones estadounidense, una afirmación que fue desmentida por el Pentágono.

Trump hace un llamado a diplomáticos iraníes

El presidente Trump aprovechó para lanzar un mensaje a los diplomáticos iraníes para que solicitaran asilo y ayudaran a construir un país mejor.

Por su parte, la misión de Irán ante las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, se negó a hacer comentarios.

