Aeropuerto de Dubái suspende momentáneamente operaciones tras misiles y drones de Irán

Dubái suspende operaciones en aeropuerto por un par de horas. Foto: AFP

El Aeropuerto Internacional de Dubái, el de mayor tráfico internacional del mundo, anunció este 7 de marzo la reanudación parcial de sus operaciones tras suspender temporalmente los vuelos por intercepción de misiles y drones provenientes de Irán.

La terminal aérea informó que algunos vuelos ya operan nuevamente desde el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) y el Dubai World Central – Aeropuerto Internacional Al Maktum (DWC), aunque advirtió que los horarios podrían cambiar.

Aeropuerto de Dubái reanuda operaciones tras suspensión

A través de un comunicado en la red social X, el aeropuerto pidió a los pasajeros no acudir a la terminal a menos que su aerolínea confirme el vuelo.

“Les pedimos encarecidamente que no acudan al aeropuerto a menos que la aerolínea les haya contactado para confirmar el vuelo”, señaló la administración aeroportuaria.

Horas antes, el Aeropuerto Internacional de Dubái había anunciado la suspensión temporal de operaciones por motivos de seguridad.

La decisión se tomó para proteger a pasajeros, tripulaciones y personal aeroportuario ante el incidente registrado en el espacio aéreo.

Interceptación de misiles y drones en Dubái

Durante la mañana del sábado se interceptaron proyectiles en el cielo de Dubái, según un testigo que reportó una fuerte explosión seguida por una nube de humo. El gobierno de Emiratos Árabes Unidos confirmó posteriormente que se trató de un “incidente menor” causado por la caída de escombros tras una interceptación aérea.

El Ministerio de Defensa emiratí indicó que las defensas aéreas enfrentaban amenazas de misiles y drones provenientes de Irán, aunque no precisó el objetivo de los ataques.

Emirates suspende vuelos y aumenta tensión en la región

La aerolínea Emirates, considerada la mayor compañía aérea de Medio Oriente, anunció la suspensión de sus vuelos con salida y destino a Dubái hasta nuevo aviso.

“Por favor no vayan al aeropuerto”, indicó la empresa a los pasajeros.

Posteriormente, la empresa explicó que eliminaron la publicación para evitar confusiones, mientras las actividades fueron reanudadas de forma parcial.

Las autoridades continúan evaluando la situación mientras el aeropuerto mantiene operaciones limitadas.

