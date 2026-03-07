Costo del petróleo aumenta hasta en 30% tras primera semana del conflicto en Medio Oriente

GENERANDO AUDIO...

Los precios internacionales del petróleo registraron fuertes alzas esta semana, con incrementos cercanos al 30%, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente que ha paralizado parte de los flujos de hidrocarburos desde el golfo Pérsico.

El barril de Brent cerró el viernes en 92.69 dólares, lo que representa un aumento de más del 8% respecto al jueves y de 27.88% en la semana.

Por su parte, el barril de West Texas Intermediate (WTI) terminó la jornada en 90.90 dólares, con una subida superior al 12% en la sesión y de 35.63% en la semana, el mayor incremento desde la creación de los contratos de futuros del WTI en 1983.

En apenas unos días, el precio del crudo se encareció más de 20 dólares por barril, mientras que desde inicios de año el aumento supera los 30 dólares.

Tensiones geopolíticas impulsan el mercado

El repunte de las cotizaciones se intensificó tras declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien exigió una “rendición incondicional” de Irán en medio de la crisis regional.

El país persa es uno de los principales productores de petróleo, pero el impacto más inmediato del conflicto ha sido la paralización del tráfico en el estratégico Estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente 20% del petróleo mundial.

“Cada día que el estrecho permanece cerrado, el mercado petrolero se tensiona aún más”, explicó el analista de UBS, Giovanni Staunovo.

Los economistas de JPMorgan advirtieron que el mercado está pasando de una evaluación geopolítica del riesgo a considerar interrupciones reales en el suministro energético.

Países y mercados adoptan medidas

Diversos países ya comenzaron a aplicar medidas preventivas tras la escasez del petróleo tras el conflicto en Medio Oriente.

En la región:

Irak redujo su suministro en 1.5 millones de barriles diarios

redujo su suministro en Kuwait enfrenta límites de almacenamiento y frenó parte de su refinación para exportación

En Asia:

China pidió a sus refinerías suspender temporalmente exportaciones de diésel y gasolina

Respuesta global:

Estados Unidos autorizó temporalmente el envío de petróleo ruso a India para evitar interrupciones en el suministro energético.

No obstante, expertos señalan que el impacto en el mercado se ha mantenido relativamente contenido gracias a inventarios globales de petróleo aún sólidos. Según lo estimado, podrían cubrir cerca de un mes de interrupciones en el tránsito por la zona.

