Reino Unido busca reducir solicitantes de asilo con pagos de hasta 40 mil libras

GENERANDO AUDIO...

Reino Unido busca un cambio en políticas migratorias. Foto: AFP

El gobierno del Reino Unido busca reducir el número de solicitantes de asilo rechazados que permanecen en el país mediante un plan que ofrece incentivos económicos de hasta 40 mil libras por familia para quienes acepten regresar voluntariamente a su país de origen.

La propuesta fue presentada por la ministra del Interior británica, Shabana Mahmood, quien explicó en sus redes sociales que el objetivo es agilizar el retorno de personas cuya solicitud de asilo ya fue negada, dentro de un paquete más amplio de reformas migratorias.

Gobierno británico ofrece dinero para retornos voluntarios

El plan contempla ofrecer hasta 10 mil libras por persona, con un máximo de cuatro integrantes por familia, lo que podría elevar el incentivo total a 40 mil libras para quienes acepten regresar voluntariamente a su país.

De acuerdo con la propuesta, quienes acepten el programa deberán abandonar Reino Unido en menos de una semana, mientras que quienes decidan quedarse enfrentarían un proceso de expulsión forzada.

El dinero se entregaría mediante tarjetas prepago, como parte de un programa que el gobierno británico considera más eficiente para gestionar la migración irregular.

Actualmente el esquema se encuentra en fase piloto con 150 familias, a las que ya se les ha hecho esta oferta para evaluar su efectividad antes de una posible ampliación.

El gobierno busca reducir costos del sistema de asilo

Según explicó Mahmood, el incentivo económico permitiría reducir el gasto público destinado a mantener a solicitantes de asilo rechazados que continúan viviendo en el país mientras se resuelve su situación.

El gobierno calcula que el programa podría ahorrar más de 22 millones de euros al Estado, ya que el costo de mantener a familias en el sistema de apoyo a solicitantes de asilo es significativamente mayor a largo plazo.

Si el plan funciona, las autoridades británicas planean ampliarlo a mayor escala como parte de su estrategia para gestionar la migración.

Endurecen reglas migratorias en Reino Unido

El plan de retorno voluntario forma parte de una reforma migratoria más amplia anunciada por el Ministerio del Interior británico.

Entre las medidas destacan requisitos más estrictos de inglés para que migrantes legales puedan obtener residencia permanente en el país.

Además, el gobierno propone convertir el estatus de refugiado en una condición temporal, que deberá revisarse cada 30 meses para determinar si la persona puede seguir permaneciendo en territorio británico.

Las autoridades también plantean eliminar el apoyo económico automático para solicitantes de asilo en situación de indigencia.

Según las nuevas reglas, quienes tengan derecho a trabajar, se declaren indigentes de manera voluntaria o cometan infracciones legales dejarán de recibir asistencia financiera automática.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.