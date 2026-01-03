GENERANDO AUDIO...

Estados Unidos y Venezuela. Foto: AFP.

La relación bilateral entre Estados Unidos y Venezuela en las últimas dos décadas pasó de las primeras sanciones impuestas por el gobierno estadounidense en 2006 hasta la captura realizada este sábado del presidente Nicolás Maduro tras bombardeos en Caracas.

Las tensiones entre Washington y Caracas comenzaron a intensificarse tras la llegada de Hugo Chávez al poder y se profundizaron con la administración de Maduro, en un proceso que incluyó sanciones financieras, aislamiento diplomático, un embargo petrolero, despliegues militares y operaciones en el mar Caribe.

Primeras sanciones entre Estados Unidos y Venezuela

Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se deterioraron desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999. En 2006, durante la presidencia de George W. Bush, Washington prohibió la venta de armas y material militar de fabricación estadounidense a Caracas, al señalar una falta de cooperación en la lucha contra el terrorismo.

En 2010, ambos países retiraron a sus respectivos embajadores, lo que marcó un nuevo punto de quiebre en la relación diplomática.

Sanciones por derechos humanos contra el gobierno de Maduro

Tras la muerte de Chávez en 2013 y la elección de Nicolás Maduro, la administración de Barack Obama impuso sanciones a altos funcionarios venezolanos. Estas medidas incluyeron la congelación de activos en Estados Unidos y la prohibición de visados.

Washington acusó a estos funcionarios de violaciones a los derechos humanos, relacionadas con la represión de manifestaciones contra la elección presidencial de Maduro.

Trump, sanciones financieras y la opción militar

A partir de 2017, durante el primer mandato de Donald Trump, Estados Unidos amplió las sanciones financieras contra altos cargos venezolanos, incluidos miembros del Tribunal Supremo, por acciones que Washington consideró como un debilitamiento del Parlamento controlado por la oposición.

Tras la conformación de una Asamblea Constituyente impulsada por Maduro, Trump aplicó sanciones directas contra el presidente venezolano y mencionó en reiteradas ocasiones la “opción militar”. Además, se prohibió la compra de bonos emitidos por el gobierno venezolano y por la estatal PDVSA.

Endurecimiento de sanciones y ruptura diplomática

Luego de la reelección de Nicolás Maduro en 2018, considerada ilegítima por Washington, Estados Unidos endureció en 2019 las sanciones económicas con el objetivo de presionar la salida del mandatario.

Caracas rompió relaciones diplomáticas tras el reconocimiento de Juan Guaidó como “presidente interino” por parte de Washington y otros países. En 2023, el gobierno interino fue disuelto. Ese mismo año, se sancionó a PDVSA y al banco central venezolano.

Embargo petrolero y licencias energéticas

El 28 de abril de 2019, Estados Unidos impuso un embargo petrolero a Venezuela y congeló los activos del gobierno venezolano en su territorio. Las restricciones se suavizaron temporalmente en 2023 por la pérdida del crudo ruso tras la invasión de Ucrania.

Las sanciones se restablecieron cuando Washington señaló incumplimientos en los compromisos electorales de 2024. En 2025, al iniciar su segundo mandato, Trump puso fin a las licencias petroleras, con excepción de Chevron, autorizada a operar sin entregar recursos al gobierno venezolano.

Recompensa por Nicolás Maduro y acusaciones penales

Estados Unidos acusó a Nicolás Maduro de “narcoterrorismo” y ofreció inicialmente 15 millones de dólares por información para su detención. Posteriormente, la recompensa fue elevada a 25 millones y, en agosto de 2025, a 50 millones de dólares.

Washington vinculó a Maduro con el denominado “Cártel de los Soles”, incluido en su lista de organizaciones terroristas.

Despliegue militar y operaciones en el Caribe

Desde agosto, Estados Unidos desplegó fuerzas militares en el mar Caribe y lanzó bombardeos contra embarcaciones acusadas de narcotráfico. Washington responsabilizó a Caracas de facilitar el tráfico de estupefacientes.

En diciembre, autoridades estadounidenses incautaron petroleros frente a las costas venezolanas, acciones que Caracas calificó como actos de piratería internacional.

Bombardeos en Caracas y captura de Maduro

Trump informó que fuerzas estadounidenses destruyeron una zona de atraque en Venezuela, lo que representó el primer ataque terrestre en ese país. Este sábado, se registraron bombardeos contra una base y un complejo militar en Caracas y regiones cercanas.

Horas después, el presidente estadounidense anunció la captura de Maduro y de su esposa, un hecho que el gobierno venezolano calificó como una agresión militar.