GENERANDO AUDIO...

FOTO: AFP

El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos realizó un ataque en Venezuela y que el presidente Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados y sacados del país. El mensaje señala que el operativo se hizo junto con agencias del orden estadounidense.

En su mensaje, en la red social Truth, Trump afirma que el operativo fue “exitoso” y que Nicolás Maduro, junto con su esposa, ya no se encuentran en Venezuela. El texto no precisa que acciones se realizaron ni el lugar exacto donde se habría llevado a cabo la operación.

El anuncio también indica que los detalles se darán a conocer este sábado, lo que deja abiertos puntos clave como el estatus legal de Maduro, el sitio a donde fue trasladado y el alcance real de la intervención señalada.

El mensaje subraya que se dará una conferencia de prensa a las 11:00 A.M. en Mar-a-Lago, donde se espera que se amplíe la información sobre el supuesto operativo en Venezuela.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.