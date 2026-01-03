GENERANDO AUDIO...

Foto. AFP

Donald Trump aseguró que siguió en tiempo real el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela y calificó la acción como “asombrosa”, al destacar la profesionalización del Ejército estadounidense y afirmar que no hubo muertes del lado de EE. UU., solo algunos heridos.

El presidente habló del tema tras confirmarse los bombardeos en Caracas y otras regiones venezolanas, ocurridos durante la madrugada del 3 de enero de 2026, y en medio de la polémica internacional por la supuesta captura del presidente Nicolás Maduro.

"I've never seen anything like this. I was able to watch it in real time, and I watched every aspect of it," says @POTUS on the U.S. capture of Venezuelan dictator Nicolás Maduro.



"It was amazing to see the professionalism — the quality of leadership… Amazing." 🇺🇸 pic.twitter.com/VZvRxZRgab — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 3, 2026

Trump dice que vio el operativo en tiempo real

Trump afirmó que pudo observar toda la operación mientras se desarrollaba y escuchar las comunicaciones entre Florida y el terreno en Venezuela.

“He visto cosas, pero nunca algo así. Pude verlo en tiempo real y escuchar la comunicación entre donde estábamos en Florida y el campo en Venezuela”, declaró.

El mandatario resaltó el liderazgo y la coordinación militar, asegurando que el desempeño de los mandos fue “fantástico”.

Comparación con el ataque a instalaciones nucleares de Irán

Durante su mensaje, Trump comparó el operativo en Venezuela con una acción militar previa contra instalaciones nucleares de Irán, a la que llamó el “desmantelamiento de la amenaza nuclear iraní”.

Recordó que aquella operación también fue exitosa y sin precedentes, y señaló que el despliegue militar en Venezuela fue igual de impresionante por su ejecución y resultados.

EE. UU. reporta heridos, pero ninguna muerte

Uno de los puntos que más subrayó Trump fue que no se registraron bajas mortales entre las fuerzas estadounidenses.

“Es increíble haber tenido solo algunas lesiones, pero ninguna muerte de nuestro lado”, afirmó.

Hasta ahora, el gobierno de Estados Unidos no ha difundido un parte oficial detallado sobre el número de heridos ni sobre las unidades que participaron en el operativo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Contexto: tensión internacional por Venezuela

Las declaraciones de Trump se dan mientras Venezuela acusa a EE. UU. de una agresión militar, y varios países, como Rusia, Irán y México, han condenado los ataques por violar el derecho internacional.

La atención internacional se mantiene puesta en el paradero de Nicolás Maduro y en los posibles efectos diplomáticos y militares del operativo en la región.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.