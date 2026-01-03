GENERANDO AUDIO...

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, confirmó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron acusados formalmente en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, por múltiples delitos relacionados con narcotráfico y terrorismo, tras una operación militar estadounidense que derivó en su captura.

Bondi informó en su cuenta oficial de X que Maduro enfrenta cargos por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer armas de uso exclusivo militar contra Estados Unidos.

Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026

Cargos federales contra Nicolás Maduro

De acuerdo con la fiscal general, las acusaciones fueron presentadas por fiscales federales en Nueva York, uno de los distritos judiciales más relevantes en casos de crimen organizado internacional.

Bondi aseguró que Maduro y Cilia Flores “pronto enfrentarán todo el peso de la justicia estadounidense” en tribunales de Estados Unidos, tras ser señalados como presuntos narcotraficantes internacionales.

Los delitos imputados incluyen operaciones para introducir cocaína a territorio estadounidense y el uso de armamento de alto poder, lo que agrava las acusaciones bajo las leyes federales.

Reconocimiento a Trump y al ejército de EE. UU.

En su mensaje, la fiscal general agradeció al presidente Donald Trump, a quien atribuyó la decisión de exigir rendición de cuentas en nombre del pueblo estadounidense.

“Gracias al presidente Trump por tener el valor de exigir responsabilidad”, escribió Bondi, quien también reconoció a las fuerzas armadas de Estados Unidos por llevar a cabo lo que calificó como una misión increíble y altamente exitosa para capturar a los acusados.

La funcionaria destacó que la operación permitió detener a quienes describió como dos presuntos narcotraficantes internacionales, sin ofrecer más detalles sobre el despliegue militar.

Proceso judicial en puerta

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) indicó que el caso seguirá su curso en tribunales federales, donde los acusados deberán comparecer ante un juez en los próximos días.

Hasta el momento, Venezuela no ha emitido una postura oficial sobre las acusaciones ni sobre el proceso judicial que enfrentará Nicolás Maduro en Estados Unidos.

