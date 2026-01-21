“¡Ya lo verán!”: Trump insiste en Groenlandia; asegura que “estarán encantados”

GENERANDO AUDIO...

“Estoy seguro de que estarán encantados”. Con esa frase, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender la controversia en torno a su interés por Groenlandia, pese a que autoridades y ciudadanos del territorio ártico han expresado de forma reiterada su rechazo a formar parte de la Unión Americana.

Al ser cuestionado por un periodista sobre la negativa de Groenlandia a integrarse a Estados Unidos, Trump aseguró que aún no ha dialogado directamente con sus autoridades, pero minimizó la postura pública de rechazo.

“Aún no he tenido tiempo de hablar con ellos, pero cuando lo haga, estoy seguro de que estarán encantados”, afirmó el mandatario durante la conferencia.

La polémica aumentó cuando otro reportero le preguntó hasta dónde estaría dispuesto a llegar para adquirir Groenlandia. Trump evitó precisar su postura y respondió con una frase que generó inquietud internacional: “Ya lo verás”.

Interés estratégico y ofertas económicas

Las declaraciones se dan en el contexto de la fijación pública del mandatario estadounidense por anexar Groenlandia, a la que considera clave para la seguridad nacional y la estrategia geopolítica de Estados Unidos, debido a su ubicación en el Ártico y a sus recursos naturales.

En ocasiones anteriores, Trump incluso planteó la posibilidad de ofrecer incentivos económicos directos a la población groenlandesa, con montos que irían desde 10 mil hasta 100 mil dólares por persona, como una vía para que aceptaran voluntariamente la integración a Estados Unidos.

No obstante, la mayoría de la población de Groenlandia ha rechazado de manera abierta esa propuesta, incluso ante las cifras ofrecidas, al reiterar su intención de mantener su estatus político actual.

Rechazo local y postura groenlandesa

Diversos líderes políticos y sociales del territorio han señalado que Groenlandia no está en venta, y que cualquier decisión sobre su futuro debe ser tomada exclusivamente por sus habitantes, sin presiones externas.

El rechazo ciudadano ha sido constante, tanto en pronunciamientos oficiales como en encuestas locales, en las que se refleja una oposición mayoritaria a convertirse en ciudadanos estadounidenses.

Groenlandia, Dinamarca y la OTAN: un foco de tensión

La insistencia de Trump en controlar el territorio ha generado incomodidad dentro del bloque, al plantear un escenario de tensión entre aliados estratégicos.

Hasta ahora, tanto Dinamarca como Groenlandia han reiterado que la soberanía del territorio no está sujeta a negociación, mientras las declaraciones del presidente estadounidense continúan elevando la especulación internacional.

