Caso Epstein: Trump dice que los archivos recién publicados lo exculpan

Presidente Donald Trump. Foto: AFP.

El presidente Donald Trump aseguró que los archivos recientemente difundidos por el Departamento de Justicia relacionados con Jeffrey Epstein demuestran que no incurrió en ninguna conducta indebida.

Donald Trump y los archivos del Departamento de Justicia

Desde el avión presidencial, el mandatario estadounidense sostuvo que los documentos publicados por el Departamento de Justicia no contienen elementos que lo vinculen con actividades ilegales relacionadas con Epstein.

El mandatario indicó que el contenido de los archivos confirma que no tuvo participación en los hechos por los que Epstein fue investigado y posteriormente condenado.

Los archivos a los que hizo referencia Trump forman parte de una reciente publicación oficial realizada por el Departamento de Justicia.

Jeffrey Epstein y la difusión de documentos oficiales

Jeffrey Epstein, quien fue condenado por delitos sexuales, ha sido objeto de múltiples investigaciones y procesos judiciales en Estados Unidos. La publicación de archivos relacionados con su caso ha generado atención pública debido a los vínculos que mantuvo con diversas figuras políticas, empresariales y sociales.

Según la información disponible, Donald Trump afirmó que los documentos recientemente publicados no aportan evidencia que lo involucre en irregularidades.

Postura oficial tras la publicación de los archivos

Hasta el momento, el Departamento de Justicia no ha emitido comentarios adicionales sobre la interpretación que hizo Donald Trump respecto a los archivos. Tampoco se ha informado de nuevas investigaciones abiertas en relación con el mandatario a partir de los documentos publicados.