Estudiantes de Chicago alzan la voz por sus padres migrantes, exigen la salida de ICE

Decenas de estudiantes latinos y estadounidenses de preparatorias de Chicago, Illinois, salieron de sus aulas este miércoles para rechazar las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump. Algunos de ellos, portando incluso la bandera de México, alzaron la voz por quienes no pueden hacerlo en las calles.

El numeroso contingente de jóvenes se concentró en una de las avenidas con mayor tránsito vehicular de Chicago, y fue gracias a la convocatoria de dos estudiantes latinas para pedir el alto a los operativos migratorios.

“Es porque andan llevando a la gente que no debe de ser, no se los deben llevar porque ellos no hicieron nada”

Angélica Ríos / estudiante de Proviso West, High School

Sandra, hija de migrante mexicana, dijo que las deportaciones de padres indocumentados han tenido como resultado que menores con ciudadanía estadounidense estén quedando bajo el cuidado de familiares, vecinos o incluso desconocidos.

“Soy hija de migrantes, mamá soltera, yo creo que mi mamá batalla mucho siendo mamá soltera, sé que hay muchos papás solteros, mamás solteras y cuando les quitan, por decir, al único padre o madre que tienen, no es justo para los niños, ¿por qué? Porque puede ser que la madre o el padre no tengan familiares a su alrededor y, pues, andan quitando a los padres”

Sandra Martínez / estudiante de Proviso West, High School

Para Anabelle, quien cursa el noveno grado, en las escuelas de Chicago hay un gran número de latinos y es lamentable como les están afectando los operativos de ICE.

“Es importante para mí, porque soy latina, mi abuelo es de México. La mayoría de mis amigos son latinos, y vemos lo que está pasando en nuestras comunidades, en nuestra familia, en nuestros amigos, y nuestra gente está siendo afectada por esto, y realmente está lastimando a la comunidad”

Anabelle Sánchez / migrante

Además, aseguró que el comportamiento de los agentes federales es muy violento y representa un peligro para la sociedad.

“Bueno, como dije, están dañando a la comunidad y la forma en que están actuando no es ética y, honestamente, es peligrosa para nuestra comunidad. Podrían manejar esto de una manera mucho más efectiva, con menos violencia y sin lastimar a las personas”

Anabelle Sánchez / migrante

La protesta finalizó de manera pacífica.

