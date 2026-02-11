Lo que se sabe del cierre aéreo en El Paso y los drones del narco

GENERANDO AUDIO...

Cierre del aeropuerto de El Paso fue, presuntamente, por drones. Foto: Reuters

El aeropuerto de El Paso, Texas, cerró temporalmente luego de que Estados Unidos interceptara y neutralizara drones atribuidos a cárteles mexicanos, informó el secretario de Transportes, Sean Duffy. La restricción aérea obligó a suspender operaciones comerciales durante varias horas en una de las ciudades fronterizas más transitadas del sur del país.

Aunque inicialmente la FAA anunció un cierre por 10 días, horas después confirmó que la medida fue levantada y que “no existe ningún peligro para el tráfico comercial”, por lo que los vuelos retomaron su operación normal.

Interceptan drones y activan cierre aéreo

De acuerdo con el funcionario estadounidense, la FAA y el Pentágono reaccionaron rápidamente ante lo que describió como una “incursión de drones pertenecientes a un cártel”.

“La amenaza fue neutralizada”, aseguró Duffy en redes sociales.

El cierre afectó vuelos hacia y desde El Paso, ciudad colindante con Ciudad Juárez, así como la zona de Santa Teresa, Nuevo México. Todas las aerolíneas suspendieron temporalmente sus operaciones.

Confusión por anuncio inicial de cierre por 10 días

En la madrugada, la FAA había comunicado que el aeropuerto permanecería cerrado durante 10 días, una medida considerada excepcional. Sin embargo, más tarde precisó que la restricción duró sólo unas horas.

“El cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso ha sido levantado. La aviación comercial no está amenazada”, informó la autoridad aeronáutica.

El aeropuerto movilizó a 3.49 millones de pasajeros en los primeros 11 meses de 2025, con operaciones de aerolíneas como Southwest, Delta, United y American Airlines.

Autoridades locales no fueron notificadas

El episodio también generó cuestionamientos a nivel local. El representante demócrata por El Paso, Chris Canales, declaró a The Wall Street Journal que ni el Gobierno municipal ni la base militar recibieron aviso previo.

“Nunca habíamos visto algo tan radical”, afirmó.

México dice no tener información

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su Gobierno no tenía “ninguna información” sobre el uso de drones en la frontera y anunció que se investigará el motivo del cierre del espacio aéreo en Texas.

No obstante, reiteró que existe “comunicación constante” entre ambos Gobiernos en materia de seguridad.

Circula versión: láser antidrones provocó cierre en El Paso

En otra versión, se afirma que el cierre repentino del espacio aéreo en El Paso, Texas, habría estado relacionado con planes del Pentágono para probar un láser contra drones usados por cárteles mexicanos, informó The Associated Press (AP), quien citó a tres fuentes con conocimiento del tema.

Según AP, la prueba generó fricciones con la Administración Federal de Aviación (FAA), que buscaba garantizar la seguridad de vuelos comerciales. Aunque había una reunión prevista para abordar el tema, el Pentágono quería avanzar, lo que llevó a la FAA a cerrar el espacio aéreo. No está claro si el láser fue finalmente desplegado.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo antes que el cierre respondió a una incursión de drones vinculados a cárteles y que la amenaza fue neutralizada. El Pentágono señaló que no tenía comentarios adicionales.

Tensión por amenazas de acción militar

El incidente ocurre en un momento de tensión política. El presidente Donald Trump ha reiterado que no descarta acciones militares contra lo que denomina “narcoterroristas”, y ha señalado que los cárteles “dirigen México”.

En paralelo, el Gobierno mexicano ha incrementado extradiciones de capos y decomisos de fentanilo, mientras que el Pentágono mantiene operativos contra presuntas embarcaciones del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

El pasado 16 de enero, la FAA ya había advertido sobre “actividad militar” en regiones cercanas a México, señalando posibles riesgos para la navegación aérea durante un periodo de 60 días.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.