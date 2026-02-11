Trump reitera ante Netanyahu postura de mantener negociaciones con Irán sobre programa nuclear

GENERANDO AUDIO...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su intención de continuar los diálogos con Irán sobre su programa nuclear, luego de sostener una reunión de más de dos horas con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien mantiene una postura más firme frente a Teherán y exige ampliar el alcance de las negociaciones.

El encuentro se realizó este miércoles en la Casa Blanca y ocurre en un contexto de alta tensión en Medio Oriente, marcado por la reanudación de conversaciones entre Washington y Teherán y por la advertencia estadounidense de posibles acciones militares si no se alcanza un acuerdo.

Trump prioriza la vía diplomática con Irán

Tras concluir la reunión, Trump afirmó en su red social Truth Social que no se ha tomado una decisión definitiva respecto a Irán, pero subrayó que su preferencia es mantener abiertas las negociaciones.

“No se ha tomado ninguna decisión definitiva, salvo que insistí en que las negociaciones con Irán continuaran para ver si es posible o no llegar a un acuerdo”, escribió el mandatario. Añadió que mientras exista la posibilidad de diálogo, esa será la línea que seguirá su administración.

La semana pasada, Estados Unidos retomó en Omán las conversaciones con Irán sobre su programa nuclear, aunque mantiene sobre la mesa la opción militar como mecanismo de presión. Trump incluso confirmó que evalúa enviar un segundo portaviones a Medio Oriente, como parte de una estrategia para reforzar la presencia naval estadounidense en la región.

Netanyahu pide endurecer la postura de Washington

Por su parte, Benjamin Netanyahu, quien realiza su sexta visita a Estados Unidos durante el segundo mandato de Trump, reiteró que las negociaciones con Irán no deben limitarse al tema nuclear. De acuerdo con un comunicado de su oficina, el primer ministro israelí pidió que también se aborde el programa de misiles iraní y las implicaciones de seguridad regional para Israel.

Antes de viajar a Washington, Netanyahu adelantó que uno de los ejes centrales del encuentro sería fijar los principios de Israel frente a las negociaciones con Teherán, además de tratar la situación en Gaza y otros asuntos regionales.

Durante el conflicto de junio pasado, Irán respondió a los ataques israelíes con el lanzamiento de misiles contraobjetivos militares y civiles en Israel, hechos que dejaron alrededor de una treintena de muertos.

Irán se dice abierto a inspecciones, pero rechaza exigencias adicionales

Desde Teherán, las autoridades iraníes reaccionaron al viaje de Netanyahu a Estados Unidos señalando que genera “influencias destructivas” en el proceso diplomático. No obstante, el presidente iraní Masud Pezeshkian reiteró que su país no busca desarrollar armas nucleares.

“No buscamos dotarnos de armas nucleares. Lo hemos declarado en repetidas ocasiones y estamos dispuestos a todo tipo de inspecciones”, declaró Pezeshkian

Sin embargo, advirtió que Irán no aceptará exigencias excesivas, como incluir su programa de misiles o su política regional dentro de las negociaciones.

Washington ha señalado que busca un acuerdo “integral” que también contemple el respaldo de Irán a grupos armados como Hamás, Hezbolá y los rebeldes hutíes de Yemen, algo que Teherán ha rechazado de forma reiterada.

Trump, en entrevistas recientes con Axios y Fox Business, sostuvo que Irán “quiere alcanzar un acuerdo”, pero insistió en que debe tratarse de un “buen acuerdo”, acusando al gobierno iraní de haber sido deshonesto en negociaciones previas.

