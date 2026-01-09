EE. UU. decidirá qué petroleras podrán operar en Venezuela: Trump

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que será su país el que decidirá qué petroleras pueden operar en Venezuela.

“Vamos a tomar la decisión sobre qué petroleras van a entrar (en Venezuela), vamos a cerrar el acuerdo”, dijo Donald Trump

El anuncio lo dio al recibir a más de una veintena de representantes de empresas del sector petrolero en la Casa Blanca.

De acuerdo con el republicano, los empresarios tendrán negociaciones directas con Estados Unidos, y afirmó: “No queremos que negocien con Venezuela”

“Ustedes están negociando con nosotros directamente, no están negociando con Venezuela en absoluto, no queremos que negocien con Venezuela”, advirtió el mandatario republicano.

Durante el anuncio, Trump afirmó que los empresarios tendrán la seguridad que antes, durante el mandato de Maduro, no tenían.

“Y tendrán total seguridad. Una de las razones por las que no podían trabajar (en Venezuela) es que no tenían garantías. Pero ahora tienen seguridad total”, enfatizó Trump.

Estados Unidos capturó a Maduro y a su esposa el pasado 3 de enero, en una operación militar que sacudió al mercado petrolero. La pareja fue trasladada inmediatamente a Nueva York para enfrentar un proceso por narcotráfico y otros cargos.

Las nuevas declaraciones del mandatario estadounidense se suman a las que hizo hace días, afirmando que Estados Unidos podría controlar Venezuela y explotar sus reservas de petróleo durante años, tras la captura de Maduro.

Washington ha exigido al nuevo Gobierno, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, acceso total a la explotación de las inmensas reservas venezolanas.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, dijo previamente que Washington controlará las ventas de petróleo venezolano “indefinidamente”.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.