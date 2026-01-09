Tres disparos y gritos: nuevo video del asesinato de mujer en Minneapolis a manos de agente del ICE

GENERANDO AUDIO...

Nuevo video del tiroteo. Foto: Reutters/AFP

Un nuevo video grabado desde la perspectiva de un agente federal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) muestra detalles del tiroteo en Minneapolis, Minnesota, en el que Renee Nicole Good, de 37 años, murió tras recibir disparos durante un operativo migratorio.

En esta nueva perspectiva, se observa cómo el agente federal desciende de su vehículo mientras graba el suceso ocurrido en Minneapolis. Al bajar, el oficial intercambia breves palabras con la mujer, quien presuntamente habría intentado huir del lugar. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando, al encontrarse el agente al costado del vehículo, accionó su arma de fuego contra la afectada, quien recibió tres disparos que finalmente le provocaron la muerte.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

Como surgió el tiroteo en Minneapolis

La muerte de Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años, ocurrió el 7 de enero de 2026 en un vecindario residencial de Minneapolis, cuando agentes del ICE realizaban un operativo de detenciones asociado con acciones migratorias federales.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), uno de los agentes abrió fuego después de que Good, supuestamente, intentó utilizar su vehículo como arma para atropellar a los oficiales, motivo por el cual el funcionario disparó en defensa propia. El DHS incluso calificó el incidente como un “acto de terrorismo doméstico” contra las fuerzas del orden.

Nuevo video desde perspectiva de un agente

Recientemente, se difundió un video que muestra la secuencia desde la perspectiva de uno de los agentes implicados en el tiroteo. En la grabación se ve el momento en que el agente se aproxima al vehículo donde se encontraba Rene Nicole Good, con sirenas y voces de fondo, antes de que los hechos culminen en los disparos.

En la grabación se escuchan órdenes y consignas de los agentes antes de que la situación derive en el uso de fuerza letal. La publicación del material fue comentada por figuras políticas que defienden la actuación del agente, argumentando que su vida estaba en riesgo.

Versiones oficiales y reacciones locales

El gobierno federal ha insistido en que la acción de los agentes fue una respuesta necesaria ante una amenaza percibida. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, respaldó la versión de que Rene Nicole Good habría intentado arremeter contra los oficiales con su vehículo y que el uso de fuerza fue justificado dentro de las políticas federales.

Sin embargo, autoridades locales y testigos han cuestionado esa narrativa. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, calificó la justificación oficial como “tonterías” y pidió la retirada de agentes del ICE de la ciudad. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, también declaró que su equipo recopila información para evaluar el incidente.

Investigación y protestas tras el tiroteo

La muerte de Rene Nicole Good ha generado protestas en Minneapolis, con manifestantes exigiendo responsabilidades y demandas de que los agentes federales abandonen la ciudad. Algunas escuelas llegaron a cerrar y se reportaron detenciones en las movilizaciones. Las autoridades estatales solicitaron al FBI y a la Oficina de Investigación Criminal de Minnesota que investiguen a fondo el caso y determinen si el uso de la fuerza fue justificado conforme a la ley y las políticas vigentes.

Que se sabe sobre la víctima

Renee Nicole Good fue identificada como una ciudadana estadounidense de 37 años, madre y residente en la región de las Twin Cities (Minneapolis y Saint Paul). Familiares y vecinos han destacado su vida personal y social, mientras que grupos comunitarios han utilizado su caso para cuestionar la ampliación de acciones federales de inmigración dentro de áreas urbanas con tensiones sociales.

