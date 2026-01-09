GENERANDO AUDIO...

Trump advierte de grandes problemas a Irán ante marchas. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán enfrenta “grandes problemas” en medio de las manifestaciones contra el gobierno iraní y reiteró sus amenazas de posibles acciones contra Teherán si se intensifica la violencia contra la población civil.

Trump aseguró que, en su opinión, la situación interna en Irán ha cambiado de forma acelerada y que los manifestantes han logrado avances inesperados.

“Irán está en grandes problemas. Me parece que el pueblo está tomando el control de ciertas ciudades que nadie creía posible hace solo unas semanas”, declaró el presidente Donald Trump.

Trump advierte posibles acciones contra Teherán

Al ser cuestionado sobre el mensaje que envía a los líderes iraníes, el mandatario estadounidense lanzó una advertencia directa sobre el uso de la fuerza.

“Más les vale que no empiecen a disparar, porque nosotros también empezaremos a disparar”, afirmó, sin precisar el tipo de respuesta que podría emprender Estados Unidos.

Descarta envío de tropas, pero no ataques directos

Trump señaló que, en caso de que se repitan episodios de violencia contra los manifestantes como en el pasado, Estados Unidos podría intervenir.

“Si empiezan a matar gente como han hecho en el pasado, intervendremos”, dijo Trump ante las protestas iraníes

El presidente aclaró que una eventual acción no implicaría necesariamente el despliegue de tropas en territorio iraní.

“Eso no significa enviar tropas sobre el terreno, sino golpearles muy, muy fuerte donde más les duele”, puntualizó el mandatario estadounidense.

Hasta el momento, el Gobierno de Irán no ha emitido una postura oficial en respuesta a las declaraciones del mandatario estadounidense.

