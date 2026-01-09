Congresistas de EE.UU. critican subsidios de México a Cuba y lanzan advertencia por el T-MEC

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

Integrantes del Congreso de Estados Unidos expresaron estar profundamente perturbados por lo que calificaron como “subsidios de México a la dictadura narcoterrorista de Cuba“, a través del envío de petróleo.

En un posicionamiento público, los legisladores señalaron que el crudo mexicano debería utilizarse para beneficiar al pueblo de México, en lugar de ser entregado, según afirmaron, a un régimen en decadencia.

Exigen frenar envíos de petróleo durante renegociación del T-MEC

Los congresistas estadounidenses advirtieron que, en el contexto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio T-MEC, están exigiendo al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que detenga los envíos gratuitos de petróleo a Cuba.

Afirmaron que buscan mantener una relación positiva con México, al que calificaron como un país aliado, pero subrayaron que esta situación genera preocupación en Washington.

Amenazan con consecuencias contra el Gobierno mexicano

El mensaje incluyó una advertencia directa: si esta política continúa, los legisladores señalaron que no tendrían problema en aplicar severas consecuencias contra el Gobierno mexicano.

Indicaron que la relación bilateral depende de decisiones que consideraron estratégicas y alineadas con los intereses de ambos países.

