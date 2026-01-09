Protestas contra ICE se extienden en EE. UU. tras muerte de ciudadana estadounidense

GENERANDO AUDIO...

Las protestas contra las acciones del gobierno de Estados Unidos y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continúan extendiéndose en distintas ciudades del país, luego de la muerte de Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense de 37 años, durante un operativo federal en Minneapolis.

En San Diego, California, al menos un centenar de personas se manifestó de manera pacífica en el centro de la ciudad. La concentración inició a media cuadra del edificio del gobierno federal y, minutos después, los asistentes comenzaron a marchar por diversas calles, mientras el contingente crecía con la incorporación de más manifestantes.

Los participantes señalaron su indignación por lo que consideran un uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades federales, especialmente tras confirmarse que la víctima era ciudadana estadounidense, hecho que intensificó el rechazo social a los operativos migratorios.

