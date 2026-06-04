EE. UU. sanciona a presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y familiares de los Castro

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Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones económicas contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, así como contra integrantes de la familia Castro y personas cercanas al mandatario, en medio de la creciente presión de Washington sobre la isla.

Las medidas fueron dadas a conocer por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y forman parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración del presidente Donald Trump para aumentar las restricciones económicas contra el Gobierno cubano.

¿Quiénes fueron sancionados por Estados Unidos?

Además de Díaz-Canel, las sanciones alcanzan a su esposa y a varios familiares del expresidente cubano Raúl Castro.

Entre las personas incluidas en esta nueva ronda de medidas se encuentran:

Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro

Raúl Alejandro Castro, nieto del exmandatario

Manuel Anido Cuesta, hijastro de Miguel Díaz-Canel

El mandatario cubano ya había sido sancionado por Washington en julio de 2025 debido a la represión de las protestas registradas en la isla durante 2021.

Estados Unidos aumenta presión sobre Cuba

Las nuevas sanciones se suman al embargo económico que Estados Unidos mantiene contra Cuba desde 1962.

Durante el segundo mandato de Trump, Washington ha endurecido las medidas contra funcionarios, empresas y personas vinculadas al Gobierno cubano.

A las sanciones económicas se suman acciones judiciales como la histórica inculpación de Raúl Castro, de 95 años, por el abatimiento de dos avionetas en 1996, y un bloqueo petrolero de facto desde principios de año.

Las restricciones relacionadas con el suministro energético han sumido a Cuba en su peor crisis económica y humanitaria desde el triunfo de la Revolución castrista de 1959.

Aunque Washington y La Habana mantienen negociaciones para una salida a la crisis, por ahora no arroja frutos.

Washington acusa a Cuba de ser una amenaza a su seguridad, mientras que La Habana asegura estar dispuesta a negociar sin renunciar a lo que considera su soberanía.

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