EE. UU. y Cuba: la historia del conflicto que hoy enfrenta su punto más tenso

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Tensiones entre Cuba y EE. UU. una historia. Getty

Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba se intensificaron en 2026 en medio de nuevas sanciones, la reducción del suministro de petróleo y una crisis energética en la isla. La relación bilateral, marcada por más de seis décadas de conflicto, enfrenta uno de sus momentos más complejos en años recientes.

Desde 1959, el vínculo entre ambos países ha estado definido por enfrentamientos políticos, económicos y diplomáticos. En la última década, los cambios en la política exterior de EE. UU. han generado ciclos de acercamiento y distanciamiento sin lograr una normalización sostenida.

Relación Estados Unidos Cuba: origen del conflicto desde 1959

El conflicto se remonta al 1 de enero de 1959, cuando el movimiento encabezado por Fidel Castro derrocó al gobierno de Fulgencio Batista. Tras la revolución, el nuevo gobierno implementó reformas económicas que incluyeron la nacionalización de propiedades, muchas de ellas de origen estadounidense.

Estas acciones provocaron una respuesta de Washington. El gobierno de Dwight Eisenhower suspendió la cuota azucarera cubana y aplicó un embargo parcial, que posteriormente se convirtió en un bloqueo económico más amplio.

En 1961, Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Cuba y cerró su embajada en La Habana, marcando una ruptura que se prolongó durante décadas.

Cuba y la Unión Soviética: alianza durante la Guerra Fría

Ante el deterioro de la relación con Estados Unidos, Cuba estableció vínculos con la Unión Soviética. En 1960, ambos países firmaron acuerdos para el suministro de petróleo y cooperación económica.

El apoyo soviético incluyó asistencia militar, financiamiento y compra de productos cubanos. Este respaldo se convirtió en un elemento clave para la economía de la isla durante varias décadas.

Bahía de Cochinos y Crisis de los Misiles: momentos clave

En abril de 1961 ocurrió la invasión de Bahía de Cochinos, organizada por Estados Unidos con exiliados cubanos. La operación fracasó en pocos días y consolidó el control del gobierno de Castro.

En octubre de 1962, la Crisis de los Misiles colocó a ambos países en una situación de alto riesgo. La instalación de misiles soviéticos en Cuba llevó a Estados Unidos a imponer un bloqueo naval.

Tras varios días de tensión, se alcanzó un acuerdo entre Washington y Moscú para retirar los misiles a cambio de que Estados Unidos no invadiera la isla.

Relación EE. UU. Cuba: del acercamiento de Obama al endurecimiento actual

En 2014, el gobierno de Barack Obama inició un proceso para restablecer relaciones diplomáticas con Cuba. En 2015 se reabrieron embajadas y se impulsaron medidas para flexibilizar restricciones.

Sin embargo, este proceso no se mantuvo. De acuerdo con declaraciones de Sebastián Aros, el Gobierno cubano reforzó el control estatal sobre la economía durante ese periodo.

Posteriormente, el presidente Donald Trump revirtió varias de estas medidas y restableció sanciones, lo que volvió a tensar la relación bilateral.

Crisis en 2026: petróleo, sanciones y presión económica

En 2026, la relación enfrenta nuevas tensiones tras decisiones de Estados Unidos que afectan el suministro energético de Cuba. Luego de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero, se redujeron los envíos de petróleo hacia la isla.

Además, Estados Unidos advirtió sobre posibles aranceles a países que exporten petróleo a Cuba, lo que derivó en la suspensión de envíos previstos desde México.

Estas medidas han impactado el abastecimiento de combustible, con reportes de gasolineras cerradas y cortes de energía en distintas zonas del país.

Posibilidad de acuerdo entre Estados Unidos y Cuba

El presidente Donald Trump ha señalado que existen conversaciones con representantes cubanos para reducir tensiones. Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha expresado disposición al diálogo sin condiciones de presión.

Especialistas señalan que las diferencias entre ambos gobiernos dificultan un acuerdo. Mientras Estados Unidos plantea cambios en el sistema político cubano, el gobierno de la isla mantiene su postura.

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