Trump dice que le “encantaría” involucrar a Machado en transición política de Venezuela

Trump considera a Machado para próxima transición venezolana. Foto: Uno Tv

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que le “encantaría” involucrar a la líder opositora venezolana María Corina Machado en un eventual proceso de transición política en Venezuela, tras el reciente encuentro que ambos sostuvieron en Washington.

Trump destaca el papel de María Corina Machado

Durante una rueda de prensa, el mandatario estadounidense se refirió a Machado como una figura relevante dentro del escenario político venezolano y resaltó el gesto que tuvo al entregarle su medalla del Premio Nobel de la Paz, reconocimiento que ella recibió en diciembre.

Trump la describió como “una mujer increíblemente amable” y señaló que su equipo mantiene conversaciones para analizar la posibilidad de integrarla en el proceso político. Añadió que le agradaría que pudiera participar de alguna manera en la transición.

Entrega de la medalla del Nobel en la Casa Blanca

Machado viajó a Estados Unidos luego de salir de Venezuela en diciembre para recibir el galardón en Oslo, con respaldo del Gobierno estadounidense. Posteriormente, acudió a la Casa Blanca, donde sostuvo un almuerzo privado con Trump el 15 de enero, ocasión en la que le entregó la medalla del Nobel con una dedicatoria especial, gesto que fue interpretado como un acercamiento político.

Postura de Trump sobre la transición en Venezuela

Tras la operación militar en Caracas, realizada el 3 de enero, Trump había declarado que Machado no contaba con el respaldo suficiente dentro de Venezuela para encabezar una transición política. En ese contexto, afirmó que su prioridad era preservar la estabilidad del país sudamericano, que además posee importantes reservas petroleras de interés estratégico para Washington.

Presión de Estados Unidos sobre el Gobierno venezolano

En paralelo, Estados Unidos mantiene presión política y económica sobre el Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Entre las acciones señaladas se encuentra el decomiso de petroleros con crudo venezolano en el Caribe, como parte de la estrategia estadounidense hacia el país sudamericano.

