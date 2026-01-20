Trump y la migración: un año de miedo, redadas y ruptura social

GENERANDO AUDIO...

A un año del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la política migratoria se ha convertido en uno de los ejes más agresivos de su administración. Así lo advirtió la doctora Eunice Rendón Cárdenas, especialista en migración y política exterior, al analizar el impacto social, legal e internacional de las decisiones del mandatario en entrevista con Juan Rivas y Pablo Valdés en “A las Nueve en Uno”.

Desde el primer día, Trump firmó más de 100 acciones ejecutivas, algunas de ellas impugnadas en cortes estadounidenses, como la eliminación de la ciudadanía por nacimiento. De acuerdo con Rendón, este segundo mandato muestra a un presidente “más experimentado, más agresivo y con un gabinete más rudo”.

Uno de los puntos más críticos es el actuar de la policía migratoria. El ICE ha sido dotado con 75 mil millones de dólares, convirtiéndose en la autoridad de seguridad con mayor presupuesto en Estados Unidos. Esta expansión ha venido acompañada de detenciones sin orden judicial, uso excesivo de la fuerza y violaciones a protocolos internos.

La especialista subrayó que más de 170 ciudadanos estadounidenses han sido detenidos, lo que evidencia que las redadas ya no afectan solo a migrantes indocumentados, sino también a la población en general.

