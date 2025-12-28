Explosión de gasoducto en California provoca órdenes de confinamiento

GENERANDO AUDIO...

Explosión de línea de gas en Castaic, California. Foto: Getty

Este sábado, alrededor de las 4:17pm, se reportó una explosión de una línea de gas cerca de la autopista 5 en Castaic, California. La ruptura de un gasoducto de 36 pulgadas envió gas a alta presión a través del Valle de Santa Clarita.

De acuerdo con las autoridades, un gran deslizamiento de tierra provocó la falla en el oleoducto, aunque las autoridades continúan con las investigaciones pertinentes. Por su parte, equipos de emergencia continúan laborando en la zona y analizando la estabilidad de la ladera.

No se reportaron heridos, pero autoridades ordenaron confinamiento

De acuerdo con autoridades locales, la explosión no generó daños a personas, por lo que se descartaron heridos. Sin embargo, ante la continuidad del peligro, instaron a los residentes a confinarse en casa en las siguientes zonas:

Al oeste de la I-5.

Al sur de North Red Oak Court.

Al norte de Park Vista Drive.

Al este de Meadow Grass Drive, Victoria Road y Mandolin Canyon Road.

Por su parte, el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles estableció un perímetro de seguridad y ordenaron a la población a refugiarse y a cerrar puertas y ventanas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.