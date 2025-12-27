GENERANDO AUDIO...

Benjamin Netanyahu y Donald Trump. Foto: Reuters.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunirá el lunes con el presidente Donald Trump en Estados Unidos, como parte de los esfuerzos para avanzar en la segunda fase del acuerdo que permitió un cese al fuego en Gaza, informaron fuentes oficiales israelíes.

De acuerdo con un alto funcionario citado por la agencia de noticias AFP, el encuentro se llevará a cabo en Florida y representa la quinta visita de Netanyahu a Trump en Estados Unidos durante este año. El diálogo se enmarca en las negociaciones impulsadas por el gobierno estadounidense y otros países mediadores en el conflicto entre Israel y Hamás.

Netanyahu y Trump dialogarán sobre el acuerdo en Gaza

El gobierno de Donald Trump, junto con los países mediadores, busca avanzar hacia la segunda etapa del acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás, el cual permitió establecer un alto al fuego en la Franja de Gaza.

A mediados de diciembre, Trump declaró a la prensa que Netanyahu probablemente lo visitaría en Florida durante las festividades de Navidad, lo que finalmente se concretará este lunes.

¿Qué contempla la segunda fase del acuerdo entre Israel y Hamás?

Según los términos del acuerdo, en su segunda fase Israel deberá retirarse de sus posiciones en Gaza. Además, se establece la conformación de un gobierno provisional para el territorio palestino, el cual sustituiría al movimiento islamista Hamás.

El acuerdo también prevé el despliegue de un contingente internacional con el objetivo de estabilizar la región. Otro de los puntos incluidos es la entrega de armas por parte de Hamás, un aspecto que ha generado resistencia dentro del grupo.

Reunión Netanyahu-Trump, clave para el proceso de paz

El medio estadounidense Axios reportó que el encuentro entre Netanyahu y Trump es considerado clave para avanzar en las siguientes etapas del acuerdo sobre Gaza. De acuerdo con el reporte, el gobierno de Trump busca anunciar lo antes posible el establecimiento de un gobierno tecnocrático para Gaza, así como la creación de una fuerza internacional de estabilización.

Axios indicó, citando a funcionarios de la Casa Blanca, que existen señales de frustración dentro del gobierno estadounidense debido a acciones atribuidas a Netanyahu, las cuales, según esas fuentes, han afectado el frágil alto al fuego y retrasado el proceso de paz.