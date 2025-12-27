Donald Trump exige públicos todos los documentos contra demócratas por el caso Epstein

GENERANDO AUDIO...

Trump exige documentos públicos contra demócratas en caso Epstein. Foto: Getty

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este viernes al Departamento de Justicia a “avergonzar” a cualquier demócrata que haya trabajado con Jeffrey Epstein. El hecho ocurre después de que este comenzara a examinar minuciosamente millones de documentos relacionados con el fallecido delincuente sexual.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos empezó a publicar la semana pasada los documentos de la investigación sobre Epstein, un acaudalado financiero que murió en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba su juicio por tráfico de menores con fines sexuales.

Las últimas revelaciones del martes contienen numerosas referencias a Trump, incluidos documentos que detallan los vuelos que realizó en el jet privado de Epstein. Sin embargo, el presidente estadounidense menciona que se distanció de él cuando salieron a la luz sus crímenes.

“Ahora se han encontrado un millón de páginas más sobre Epstein. El Departamento de Justicia se ve obligado a dedicar todo su tiempo a este engaño inspirado por los demócratas”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Son los demócratas quienes trabajaron con Epstein, no los republicanos. ¡Divulguen todos sus nombres, avergüéncenlos y vuelvan a ayudar a nuestro país!

No se ha cumplido con la fecha para publicar todos los expedientes

El Departamento de Justicia no cumplió con la fecha límite del 19 de diciembre para publicar los expedientes en su totalidad, a pesar de que una ley lo obligaba a hacerlo. Por ello, el fiscal general adjunto, Todd Blanche, culpó anteriormente del retraso en la publicación a la necesidad de ocultar minuciosamente las identidades de las víctimas de Epstein.

El Departamento de Justicia defendió a Trump y dijo que los archivos contienen “afirmaciones falsas y sensacionalistas” contra él, presentadas al FBI antes de las elecciones de 2020, que el republicano perdió contra el demócrata Joe Biden.

