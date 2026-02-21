Extraditan a dos mexicanos por fentanilo; podrían recibir cadena perpetua en EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Mexicanos fueron extraditados por tráfico de fentanilo. Foto: Cuartoscuro

Dos ciudadanos mexicanos fueron extraditados a Estados Unidos para enfrentar cargos federales por tráfico de fentanilo en Nuevo México y, de ser declarados culpables, podrían recibir penas de hasta cadena perpetua, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Se trata de Daniel Alfred Blanco Joo, de 39 años, y David Eliezer Seas Centeno, de 43, quienes comparecieron por primera vez ante una corte federal tras ser entregados por autoridades mexicanas el pasado 21 de enero de 2026.

Cinco cargos por fentanilo y lavado de dinero contra uno de los acusados

De acuerdo con el comunicado oficial, Blanco-Joo enfrenta una acusación formal de cinco cargos que incluyen conspiración, distribución de fentanilo, distribución de un análogo de fentanilo y conspiración de lavado de dinero internacional.

Por su parte, Seas-Centeno fue acusado de conspiración para distribuir fentanilo.

El Departamento de Justicia precisó que ambos imputados enfrentan una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua, en caso de ser encontrados culpables.

Coordinación binacional y ofensiva contra el fentanilo

El Departamento de Justicia señaló que agentes federales asumieron la custodia de los acusados tras su entrega por parte de México, como parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

En el caso participan fiscales federales adjuntos y múltiples agencias estadounidenses, entre ellas la DEA, el FBI y el Servicio de Alguaciles, dentro de un esquema de coordinación enfocado en delitos vinculados al tráfico de fentanilo, una de las principales prioridades del gobierno estadounidense.

