Arancel del 10% de Trump ya es oficial; excluye T-MEC: ¿qué productos lo pagarán?

Arancel global de Trump tendrá exclusiones. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este 20 de febrero una Orden Ejecutiva que impone un arancel global del 10% a los productos importados que ingresen a su país.

La medida será temporal, con una duración inicial de 150 días, y entrará en vigor el 24 de febrero de 2026 a las 12:01 a.m. (hora del Este). Según la Casa Blanca, el objetivo es corregir problemas “fundamentales” en la balanza de pagos y reducir el déficit comercial de Estados Unidos.

¿Qué productos pagarán el arancel del 10%?

La proclamación establece un arancel ad valorem del 10% sobre prácticamente todos los artículos importados, es decir, se aplicará sobre el valor del producto al momento de ingresar a territorio estadounidense.

En términos generales, el impuesto afectará a:

Bienes manufacturados

Productos industriales

Artículos de consumo importados

importados Insumos y mercancías que no estén expresamente excluidos

Además, el Gobierno eliminó el tratamiento libre de impuestos conocido como de minimis para envíos de bajo valor, incluidos paquetes enviados por correo internacional, los cuales también quedarán sujetos al nuevo arancel.

¿Qué productos estarán excluidos?

No todos los bienes pagarán el nuevo arancel. La Casa Blanca detalló una lista de exclusiones por razones económicas o estratégicas, entre ellas:

Minerales críticos , metales utilizados en moneda y lingotes

, metales utilizados en moneda y lingotes Energía y productos energéticos

Recursos naturales y fertilizantes que no puedan producirse en cantidades suficientes en EE. UU.

Algunos productos agrícolas, como carne de res, tomates y naranjas

Productos farmacéuticos e ingredientes farmacéuticos

Determinados aparatos electrónicos

Vehículos de pasajeros, camiones ligeros, vehículos pesados y autobuses , así como ciertas autopartes

, así como ciertas autopartes Algunos productos aeroespaciales

Materiales informativos como libros, donaciones y equipaje acompañado

También quedarán fuera del arancel:

Productos ya sujetos a medidas bajo la Sección 232

Bienes de Canadá y México que cumplan con el T-MEC

Textiles y prendas que ingresen libres de arancel desde países de Centroamérica y República Dominicana bajo acuerdos vigentes

¿Por qué impone Trump este arancel?

El presidente invocó la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que le permite aplicar recargos temporales a las importaciones para enfrentar problemas en la balanza de pagos.

La Casa Blanca argumenta que Estados Unidos enfrenta un déficit grave en cuenta corriente, que en 2024 alcanzó el -4% del PIB, el mayor desde 2008. Además, el déficit comercial de bienes superó los 1.2 billones de dólares.

Según el comunicado oficial, el objetivo es:

Frenar la salida de dólares hacia productores extranjeros

hacia productores extranjeros Incentivar la producción nacional

Generar empleos en manufactura

Reducir la dependencia de importaciones

Aranceles seguirán aplicándose en Gobierno de Trump

En una orden ejecutiva separada, Trump instruyó a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos a utilizar la Sección 301 para investigar prácticas comerciales que considere discriminatorias o perjudiciales para su país.

La Casa Blanca aseguró que los aranceles seguirán siendo una herramienta central para “relocalizar la producción nacional” y reequilibrar las relaciones comerciales.

Aunque la medida es temporal por 150 días, el Gobierno dejó abierta la posibilidad de ajustes futuros dependiendo de la evolución del déficit y de las negociaciones comerciales con otros países.

