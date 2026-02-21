Compras “hormiga” y toque de queda para cuidarse de nuevas redadas de ICE en Chicago

GENERANDO AUDIO...

Ante nuevas redadas de ICE en Chicago, migrantes comenzaron a tomar medidas para evitar ser detenidos. La llegada de más agentes federales encendió la alerta en comunidades que temen operativos en calles y zonas residenciales.

En barrios con alta presencia latina, algunas familias ya aplican un tipo de “toque de queda” voluntario. Salen solo si es indispensable y realizan compras hormiga para no exponerse en espacios públicos.

Redadas de ICE en Chicago obligan a migrantes a resguardarse

Leticia Hamy, migrante que vive desde hace 26 años en Chicago, decidió dejar su trabajo ante el temor de ser detenida. Ahora sale lo mínimo necesario y organiza sus compras después de las siete de la noche, cuando hay menos movimiento.

“Yo las compras de víveres, cualquier cosa para mi hija, para la casa, lo hago a partir de las siete de la noche… es preferible mejor no salir y pasar en la casa, solo si es necesario”, relató.

También recomienda comprar un poco más de lo habitual para almacenar alimentos y evitar salir durante posibles operativos. “Para el momento que llegue la crisis de migración ya no es necesario que salgan si es por una emergencia”, explicó.

Mientras tanto, elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya se concentran en lo que será su nueva base en Chicago. Se trata del edificio ubicado en W. 22 Street de Oakbrook, donde cientos de agentes se preparan para iniciar acciones contra migrantes.

A un costado del inmueble se encuentra el estacionamiento con decenas de camionetas que serán utilizadas en los operativos.

Asociaciones civiles se preparan ante operativos de ICE

Organizaciones que realizan patrullajes comunitarios para alertar sobre la presencia de ICE también se alistan. Buscan prevenir actos de violencia durante las redadas.

El activista Cristóbal Cavazos informó que el 28 de febrero realizarán un entrenamiento para protegerse. Ya cuentan con cascos, gafas y máscaras antigás.

“Tenemos máscaras anti gas, protección para los oídos… los de ICE lanzan bombas de sonido que te pueden dañar el oído”, señaló.

Así, tanto migrantes como activistas comienzan a planificar sus acciones ante los inminentes operativos en Chicago.

