Madre buscadora de Sonora acompaña búsqueda de Nancy Guthrie | Video

GENERANDO AUDIO...

Mexicanas buscan a Nancy Guthrie. Foto: AFP

La búsqueda de Nancy Guthrie, de 84 años, desaparecida en Tucson, Arizona, sumó el apoyo del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, cuya participación quedó documentada en un video que circula en redes sociales.

Mientras autoridades estadounidenses mantienen abierta la investigación, una voluntaria del colectivo fue captada realizando labores de rastreo similares a las que efectúan en México para localizar a personas desaparecidas, ahora en coordinación con el FBI y autoridades locales de Tucson.

El video: así se sumaron a la búsqueda en Arizona

En las imágenes difundidas se observa a una integrante del colectivo recorriendo zonas abiertas, en tareas de inspección y búsqueda en campo, replicando los métodos que han utilizado durante años en Sonora.

De acuerdo con reportes, la fundadora del grupo, Ceci Flores, informó que recibió una solicitud de apoyo a través de redes sociales y en su teléfono particular para ayudar en la localización de Nancy, quien fue vista por última vez el 31 de diciembre de 2025.

El colectivo respondió al llamado y decidió acompañar la búsqueda, ampliando su acción más allá del territorio mexicano.

Antecedentes: volantes en la garita de Nogales

Antes de trasladarse a Arizona, integrantes de Madres Buscadoras de Sonora realizaron la entrega de volantes de búsqueda en la garita de Nogales, como parte de la estrategia para recabar información ciudadana sobre el posible paradero de la mujer.

El objetivo fue alertar tanto a personas que cruzan hacia Estados Unidos como a quienes ingresan a México, ante la posibilidad de que pudiera haberse desplazado en la zona fronteriza.

Harfuch: no hay indicios de que haya cruzado a México

Este viernes, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, señaló que hasta el momento no existen indicios de que Nancy Guthrie haya ingresado a territorio mexicano.

La declaración busca descartar, por ahora, la hipótesis de un cruce fronterizo, aunque las labores de búsqueda continúan en coordinación con autoridades estadounidenses.

Investigación abierta en Tucson

La desaparición de Nancy Guthrie mantiene activas a las autoridades de Tucson, mientras familiares y organizaciones civiles amplían la difusión del caso.

El involucramiento del colectivo sonorense, conocido por su labor en la localización de personas desaparecidas en México, coloca el caso en una dimensión transfronteriza y suma presión social para esclarecer los hechos.

Hasta el momento, no se ha informado sobre nuevos hallazgos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.