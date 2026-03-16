Falso tiroteo provoca estampida en Daytona Beach, Estados Unidos

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Falso tiroteo provoca fuerte movilización en EE. UU. Foto: Cuartoscuro/Gettyimages

Momentos de pánico se vivieron en Daytona Beach luego de que un fuerte ruido provocara que decenas de jóvenes corrieran despavoridos al pensar que se trataba de un tiroteo durante las celebraciones de vacaciones de primavera.

El incidente ocurrió cuando personas que se encontraban en la playa comenzaron a huir en diferentes direcciones, generando una estampida que fue captada en varios videos difundidos en redes sociales. Sin embargo, autoridades aclararon posteriormente que no se trató de disparos.

El ruido que causó el pánico

De acuerdo con información difundida por la oficina del sheriff del condado, el sonido que provocó el pánico no tenía relación con armas de fuego.

Las autoridades explicaron que el ruido se originó cuando varias personas aplastaron botellas de agua, lo que generó sonidos similares a detonaciones y provocó confusión entre quienes se encontraban en la zona.

Esto llevó a que muchos asistentes pensaran que se trataba de un tiroteo, lo que desencadenó la estampida.

Videos muestran el momento del pánico

En diversos videos compartidos por usuarios en redes sociales se observa cómo grupos de personas corren rápidamente por la playa y zonas cercanas, intentando ponerse a salvo ante el supuesto ataque.

Las imágenes muestran escenas de confusión mientras algunos asistentes abandonan el lugar apresuradamente.

No se reportaron personas lesionadas

Tras el incidente, autoridades policiales de Estados Unidos acudieron al lugar para verificar la situación y descartar cualquier amenaza. Luego de revisar lo ocurrido, confirmaron que no hubo disparos ni personas heridas, y que todo se trató de una falsa alarma provocada por el ruido de las botellas aplastadas.

El episodio generó conversación en redes sociales debido a la rapidez con la que el pánico colectivo se extendió entre los asistentes

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