EE. UU. alerta a ciudadanos por apagón total en Cuba

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Apagón total comenzó la tarde del 16 de marzo. Foto: AFP

La Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió este 16 de marzo una alerta de seguridad tras el apagón generalizado de todo el sistema eléctrico de Cuba, incluida la zona metropolitana de La Habana. Según la Embajada, el corte de energía comenzó a la 1:54 p. m. hora local y no hay una fecha clara para el restablecimiento del servicio, por lo que insta a tomar precauciones.

La alerta también menciona que la red eléctrica cubana ha mostrado una inestabilidad creciente, con apagones prolongados que se han convertido en un hecho habitual en todo el país. La situación actual se produce en un contexto de crisis energética y escasez de combustible, agravada por la reducción de importaciones de petróleo que ha generado fallas frecuentes en la infraestructura eléctrica.

Colapso eléctrico en medio de crisis de combustible

La Embajada señaló que el apagón afecta no solo la iluminación, sino también el suministro de agua, comunicaciones y la refrigeración de alimentos y medicamentos. La red nacional de electricidad colapsó tras una “desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional”, informada por la Unión Nacional Eléctrica de Cuba (UNE). El apagón ha dejado a millones de personas sin electricidad.

Este colapso ocurre en medio de una crisis energética estructural en la isla. Cuba depende en gran medida de combustible importado para alimentar sus termoeléctricas envejecidas y la falta de envíos de petróleo, especialmente desde aliados como Venezuela, ha debilitado cada vez más el sistema eléctrico nacional.

Recomendaciones de la Embajada de EE. UU.

La Embajada recomendó a los ciudadanos estadounidenses en Cuba prepararse para interrupciones prolongadas del servicio. Entre las acciones sugeridas figuran:

Mantener teléfonos y baterías portátiles cargados .

. Contar con linternas y pilas de repuesto .

. Abastecerse de agua y alimentos no perecederos .

. Prepararse para necesidades médicas que dependen de electricidad.

que dependen de electricidad. Mantenerse atento a las actualizaciones de la Unión Eléctrica (UNE) y medios locales como Radio Reloj 101.5 FM.

La Embajada también instó a los ciudadanos estadounidenses a permanecer en contacto con sus familiares y amigos mientras continúa la crisis energética.

Crisis de fondo: apagones frecuentes y escasez de combustible

La situación actual forma parte de una serie de apagones y fallas eléctricas reiteradas en Cuba, que se han intensificado en los últimos años debido a problemas de infraestructura y una constante escasez de combustible importado.

Las termoeléctricas cubanas, muchas con décadas de operación, generan una parte significativa de la electricidad en la isla, pero su capacidad ha disminuido frente a la falta de combustible para funcionar con normalidad.

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