Trump espera tener el honor de “tomar” o “liberar” Cuba

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Donald Trump espera tomar Cuba. Foto: Reuters

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que tendrá “el honor de tomar Cuba, de alguna manera”, durante su mandato. Las declaraciones del republicano llegan en medio de conversaciones entre Washington y el gobierno de la isla.

Desde el Despacho Oval, el mandatario aseguró que su intención sería “liberar” o “tomar” a Cuba.

“Creo realmente que tendré el honor de tomar Cuba, de alguna manera. Quiero decir liberarla, o tomarla. Creo que puedo hacer lo que quiera, si quiere que le diga la verdad. Es una nación muy debilitada en estos momentos”

Trump también señaló que, en su opinión, “sería un gran honor” lograrlo.

Conversaciones en medio de crisis energética

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció el viernes que ambos gobiernos mantienen negociaciones, en medio de un bloqueo casi total de Washington a la entrega de crudo a la isla, que sufre apagones generalizados en todo el territorio afectando a millones de cubanos.

Washington sostiene que el gobierno cubano representa una “amenaza”, argumento con el que justifica las medidas de presión económica contra el país.

El bloqueo que vive Cuba por parte de Estados Unidos ha llevado a la escasez de combustible para aviones, derivando en que aerolíneas cancelen vuelos con destino a la isla.

Las cancelaciones de vuelos a Cuba afectan al turismo, uno de los principales ingresos económicos de los cubanos.

Durante el fin de semana, el presidente Trump, declaró que Cuba desea cerrar un acuerdo con Estados Unidos, que según él se alcanzará “muy pronto”.

“Cuba también quiere cerrar un acuerdo, y creo que muy pronto o llegamos a un acuerdo o haremos lo que haya que hacer”, declaró el presidente estadounidense a periodistas a bordo del Air Force One.

Sin embargo, el mandatario aseguró: “nos ocuparemos de Irán antes que de Cuba”.

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