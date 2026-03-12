FBI investiga tiroteo en universidad de Virginia como acto de terrorismo

GENERANDO AUDIO...

FBI condena como acto de terrorismo el tiroteo en Virginia. Foto: Reuters/ AFP

Un tiroteo registrado en la Old Dominion University, en el estado de Virginia, dejó una persona muerta y dos más heridas, hecho que ya es investigado por el Federal Bureau of Investigation (FBI) como un posible acto de terrorismo.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó que la agencia federal abrió una investigación bajo esa línea tras el ataque ocurrido dentro del campus universitario.

Estudiantes redujeron al atacante tras el tiroteo

De acuerdo con los primeros reportes, un individuo armado abrió fuego dentro de la universidad, provocando la muerte de una persona y dejando a otras dos lesionadas.

Según la información difundida, el presunto agresor murió luego de ser reducido por un grupo de estudiantes, quienes intervinieron para detenerlo antes de que continuara el ataque.

Las autoridades también destacaron la rápida respuesta de los cuerpos de seguridad, lo que permitió controlar la situación.

En un mensaje oficial, el director del FBI señaló:

“El FBI está investigando el tiroteo como un acto de terrorismo. Nuestro Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo está plenamente comprometido, integrado con las autoridades locales y proporcionando todos los recursos necesarios para la investigación”.

Autoridades federales participan en la investigación

El Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI se encuentra colaborando con autoridades locales y estatales para esclarecer lo ocurrido. La investigación busca determinar las motivaciones del ataque y si existe algún vínculo con organizaciones extremistas o redes de apoyo.

Mientras avanzan las pesquisas, autoridades pidieron solidaridad con las víctimas, sus familias y la comunidad universitaria afectada por el ataque.

Medios señalan posible antecedente del presunto atacante

De acuerdo con reportes de medios locales, el presunto agresor podría haber sido un exmiembro de la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos.

Las versiones indican que el individuo había sido condenado en 2016 por intentar brindar apoyo material al grupo extremista ISIS. También se reporta que era ciudadano naturalizado originario de Sierra Leona y que había sido liberado de una prisión federal en 2024, durante la administración del entonces presidente Joe Biden.

Las autoridades federales continúan recopilando información para determinar si el ataque tuvo motivaciones terroristas o si se trató de un hecho aislado.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.