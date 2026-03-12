Abaten a atacante tras tiroteo en sinagoga de Michigan; FBI se suma a la investigación

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

Agentes policiales realizan este jueves un amplio operativo tras recibir reportes sobre un tiroteo en una sinagoga en el estado de Michigan, en el norte de Estados Unidos, informaron medios locales y la policía.

La policía estatal de Michigan dijo en X que estaba “al tanto de un incidente de tiroteo activo en curso” en la localidad de West Bloomfield.

“Seguimos pidiendo a los miembros de la comunidad que se mantengan alejados de la escena, ya que no es seguro”, publicó.

De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil se estrelló contra la sinagoga y luego hubo disparos de armas de fuego. Según líderes comunitarios, no se reportan víctimas y AFP afirma que el atacante fue abatido en el lugar.

Amplia presencia policial en la zona

Imágenes del lugar mostraron una fuerte presencia de patrullas y vehículos de emergencia, además de calles cerradas alrededor del recinto religioso mientras las autoridades aseguraban el área.

La Michigan State Police indicó que agentes acudieron al lugar para atender el incidente y pidió a la población evitar la zona mientras continúan las labores de respuesta.

Medios locales reportaron que el edificio fue evacuado, incluido un centro de cuidado infantil que opera dentro de la sinagoga.

FBI se suma a la investigación

El director del Federal Bureau of Investigation, Kash Patel, confirmó que personal federal se encuentra en el lugar apoyando a las autoridades locales.

En un mensaje en redes sociales, el funcionario señaló que la agencia responde a un aparente ataque con vehículo y un incidente de tirador activo en el templo.

Gobernadora condena violencia y antisemitismo

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, dijo que sigue de cerca la situación y trabaja con las autoridades estatales para obtener más información.

“La comunidad judía de Michigan debe poder vivir y practicar su fe en paz. El antisemitismo y la violencia no tienen lugar en Michigan”, señaló.

No se reportan heridos confirmados

El sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard, declaró que no se han confirmado heridos, salvo la posible implicación del atacante.

Organizaciones judías en la región también informaron que instituciones afiliadas fueron colocadas en confinamiento preventivo mientras se desarrolla la investigación.

El incidente ocurre en un contexto de mayor seguridad en instituciones judías en Estados Unidos, tras el aumento de tensiones en Medio Oriente luego de ataques aéreos contra Irán.

Las autoridades señalaron que la investigación continúa y se esperan más detalles en las próximas horas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.