Tiroteo en universidad de Virginia deja dos heridos y atacante muerto

Un tiroteo en la Old Dominion University, en Norfolk, estado de Virginia, dejó dos personas heridas y al atacante muerto este jueves, informó la institución educativa.

De acuerdo con el comunicado de la universidad, un hombre armado abrió fuego dentro de un edificio del campus, lo que provocó que dos personas resultaran heridas. Las víctimas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

Policía y servicios de emergencia respondieron al ataque

La universidad señaló que policías y personal de emergencia respondieron de inmediato al incidente ocurrido dentro del campus.

En el mismo reporte, la institución indicó que el atacante falleció, aunque no se ofrecieron más detalles sobre las circunstancias de su muerte.

Clases suspendidas tras el tiroteo

Tras el ataque, la Old Dominion University informó que las clases fueron suspendidas durante el resto del día, mientras las autoridades atendían la emergencia y se evaluaba la situación dentro del campus.

Tiroteos escolares, un problema recurrente en Estados Unidos

Los tiroteos en escuelas y universidades se registran con frecuencia en Estados Unidos, donde el número de armas en circulación supera al de habitantes.

En ese país, además, las regulaciones para comprar armas de fuego —incluidos rifles de estilo militar— son relativamente laxas, lo que ha generado debate constante sobre el control de armas.

