Detener “imperio del mal” de Irán importa más que los precios del petróleo: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que impedir que Irán obtenga armas nucleares es más importante que controlar los precios del petróleo, en medio de la tensión energética mundial provocada por el conflicto en Medio Oriente y los ataques en el estrecho de Ormuz.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario sostuvo que Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo y puede beneficiarse cuando suben los precios, pero insistió en que su prioridad es evitar que Irán desarrolle armas nucleares.

“Estados Unidos es, por lejos, el mayor productor de petróleo del mundo, así que cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho dinero. Pero, para mí, como presidente, es de un interés e importancia mucho mayor detener a un imperio del mal, Irán, para que no tenga armas nucleares y destruya Oriente Medio e, incluso, el mundo”, escribió.

Conflicto con Irán desata tensión mundial por el petróleo

Trump ha oscilado en sus declaraciones sobre el conflicto iniciado junto a Israel el 28 de febrero, cuando una serie de bombardeos acabó con la vida del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y parte de la cúpula gubernamental de Irán.

A principios de esta semana el presidente estadounidense calificó la ofensiva como una “corta excursión”, aunque posteriormente aseguró ante seguidores que su obligación es “acabar el trabajo” iniciado.

La guerra ha generado fuerte preocupación internacional debido a que cerca del 20% del petróleo mundial pasa por el estrecho de Ormuz, zona estratégica donde Teherán ha atacado varios buques cisterna.

Riesgo en el estrecho de Ormuz agrava temores energéticos

Según las declaraciones de Trump, Irán podría haber iniciado el minado del estrecho de Ormuz, pese a los ataques estadounidenses que, aseguró, alcanzaron al menos 28 buques minadores de la Armada iraní.

La situación ha elevado el nerviosismo en los mercados energéticos internacionales ante el riesgo de interrupciones en el suministro de petróleo.

Estados Unidos aún no escolta petroleros en Ormuz

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó que las fuerzas armadas estadounidenses no están listas por ahora para escoltar petroleros a través del estrecho de Ormuz porque todos los recursos militares están concentrados en operaciones contra Irán.

“Ocurrirá relativamente pronto, pero no puede ocurrir ahora. Simplemente, no estamos listos”, declaró Wright al canal CNBC.

El funcionario explicó que los recursos militares estadounidenses están enfocados en destruir las capacidades ofensivas de Irán y la industria que las abastece.

Sin embargo, indicó que es “bastante probable” que las operaciones de escolta comiencen hacia finales de este mes.

AIE libera reservas de petróleo por crisis energética

Ante el riesgo de una interrupción en el suministro energético mundial, los países miembros de la Agencia Internacional de Energía (AIE) acordaron liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas, el mayor desembolso realizado hasta ahora.

De ese total, Estados Unidos liberará 172 millones de barriles, explicó Wright, bajo un acuerdo de intercambio que prevé que 200 millones de barriles regresen a la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) en el plazo de un año.

No obstante, la medida no logró disipar los temores en el mercado energético, ya que el estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado, lo que mantiene la incertidumbre sobre el suministro global de petróleo.

