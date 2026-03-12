Karoline Leavitt rechaza que Irán planeara un atentado en California antes de la guerra

GENERANDO AUDIO...

La funcionaria aseguró que la información era falsa.

La secretaria de Prensa de Estados Unidos, Karoline Leavitt, negó que Irán planeara un supuesto ataque en la Costa Oeste de California desde antes de la guerra en Medio Oriente.

En sus redes sociales, la funcionaria republicana señaló que el reportaje sobre la alarma del FBI, hecho por ABC News debería ser “retirado”.

Y es que, aseguró que se trataba de “información falsa”, emitida “con el fin de alarmar intencionalmente al pueblo estadounidense”.

Karoline Leavitt mencionó que dicho medio de comunicación publicó la noticia del atentado “basándose en un solo correo electrónico enviado a autoridades locales en California sobre una única pista no verificada”.

“El propio correo incluso señala que la información se basaba en inteligencia no verificada. ¡Sin embargo, ABC News omitió este hecho crucial en su historia! ¿POR QUÉ?”

De igual forma, Karoline Leavitt subrayó que “no existe ninguna amenaza de ese tipo por parte de Irán contra nuestro territorio, y nunca existió”.

¿Cómo fue la alerta sobre el posible ataque en Estados Unidos?

La Oficina Federal de Investigación (FBI) alertó sobre la posibilidad de que Irán lance drones en la Costa Oeste de California como represalia, según ABC News.

Dicho medio de comunicación accedió a la alerta, difundida a finales de febrero. El FBI notificó que, a principios del mes, Irán “presuntamente aspiraba a llevar a cabo un ataque sorpresa utilizando vehículos aéreos no tripulados (UAV).”

Según la información, el país islámico planeaba el atentado desde una embarcación no identificada en la costa de California. Procederían “en caso de que EE.UU. realizara ataques contra Irán”. Según ABCNews, dicha alerta se emitió cuando Estados Unidos e Israel comenzaron la ofensiva aérea contra Irán.

Al respecto, un alto funcionario dijo a ese medio de comunicación que los bombardeos de Estados Unidos han afectado la capacidad de Irán para realizar un ataque como el que presuntamente planeaba contra California.

El presidente Donald Trump indicó el pasado 11 de marzo que estaban investigando el atentado que presuntamente contempló Irán antes de la guerra.

“Se está investigando. Pero están ocurriendo muchas cosas, y todo lo que podemos hacer es afrontarlas conforme surgen, y la guerra en sí se está llevando a cabo tan bien como cualquiera haya visto.”

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: