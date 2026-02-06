“Salgan de Irán ahora”: EE. UU. hace un llamado a sus ciudadanos

GENERANDO AUDIO...

EE. UU. pide a sus ciudadanos salir de Irán. Foto: Getty

Este jueves 5 de abril, la Embajada virtual de Estados Unidos en Irán hizo un llamado a los ciudadanos estadounidenses que residen en el país asiático. En el mensaje, el gobierno estadounidense recomendó a que “salgan de Irán ahora”, ante la intensificación de las protestas.

Salga de Irán ahora. Tenga un plan para salir de Irán que no dependa de la ayuda del Gobierno estadounidense. Las protestas en Irán continúan intensificándose y podrían tornarse violentas, con el consiguiente riesgo de arrestos y heridos.

Además del llamado a salir de Irán, las autoridades estadounidenses invitaron a sus ciudadanos a buscar refugios ante la posibilidad de las violentas protestas y, por ende, de la intensificación de las medidas de seguridad. De igual forma, piden mantener un “perfil bajo” y evitar las manifestaciones.

Teherán podría sufrir bloqueos en vías de comunicación y transportación

Ante la intensificación de las protestas, se estima que en Teherán podría haber cierres carreteros, además de interrupciones en el servicio de transporte público. Por otra parte, las redes móviles y el acceso a internet podrían sufrir bloqueos.

El llamado de Estados Unidos a sus ciudadanos en Irán sucede en medio de una jornada en la que ambas delegaciones llevan reuniones en Mascate, Omán, con el fin de negociar sobre el programa nuclear iraní.

Mientras tanto, Irán defiende su derecho de usar energía nuclear civil, tal como contempla el Tratado de No Proliferación (TNP) del que es signatario.

