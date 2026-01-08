Difunden fotografía de Renee Nicole Good, ciudadana de EE.UU. asesinada por un agente del ICE

GENERANDO AUDIO...

Horas después de que Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años, fuera asesinada a tiros dentro de su auto por un agente federal en Minneapolis, se compartió una fotografía de la mujer, madre de 3 hijos.

La fotografía tomada muestra a Renee Nicole Good mirando a la cámara resaltando sus ojos color claro, el cabello rubio y su tez blanca. Reuters confirmó la identidad al comparar una selfi de sus redes sociales con imágenes difundidas por su familia y por su antigua escuela, la Universidad Old Dominion.

Aunque la imagen comenzó a circular en medio de las protestas tras su asesinato, la agencia no pudo verificar la fecha ni el lugar exacto donde fue tomada la fotografía.

De acuerdo con The Washington Post, Renee Nicole Good era madre soltera de tres hijos, una adolescente de 15 años y dos niños, de 12 y 6 años.

Según el testimonio de la expareja de Good, el día de los hechos la mujer acababa de dejar a su hijo de 6 años en la escuela y regresaban a casa cuando se encontraron con agentes del ICE, encuentro que derivó en el ataque que terminó con la vida de la ciudadana estadounidense.

El exesposo de Renee Nicole Good, quien pidió no ser identificado por motivos de seguridad, declaró a Associated Press que ella y su actual pareja se mudaron a Minneapolis el año pasado desde Kansas City, Misuri.

Gobernador expresa solidaridad con la familia

El gobernador de Colorado, el demócrata Jared Polis, emitió un comunicado en el que señaló que Renee era originaria del área de Colorado Springs.

En el mensaje expresó su solidaridad con la familia de la víctima, “especialmente su hijo pequeño, amigos y seres queridos, incluidos los de Colorado“, afirmó el gobernador.

Por su parte, la madre de Good, Donna Ganger, dijo al Minnesota Star Tribune que su hija “probablemente estaba aterrada” en el momento del incidente y que no buscaba enfrentamientos con agentes del ICE.

Protestas tras la muerte de Renee Nicole Good

La muerte de Renee Nicole Good desencadenó protestas generalizadas en el Minneapolis y otras zonas de Estados Unidos. La tensión escaló entre autoridades y manifestantes, quienes terminaron enfrentándose.

Agentes federales se enfrentaron a una multitud lanzando gas pimienta y lacrimógenas junto a unas instalaciones gubernamentales en Fort Snelling, a las afueras de Minneapolis, según la AFP.

Los manifestantes gritaban consignas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los agentes detuvieron a varias personas que se encontraban protestando, entre estos uno que les golpeó con una pancarta de cartón.

Las redadas ordenadas por el Gobierno de Donald Trump para detener y expulsar migrantes han despertado fuertes protestas en algunas ciudades contra los agentes que las llevan a cabo.

