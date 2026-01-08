GENERANDO AUDIO...

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, confirmó que emitió una orden de advertencia para preparar a la Guardia Nacional tras un tiroteo mortal en Minneapolis, donde una mujer murió durante un operativo de un agente del ICE, en el sur de la ciudad. El anuncio se dio durante una conferencia de prensa, en medio de protestas y un fuerte despliegue de seguridad.

Walz explicó que la orden, conocida como warning order, no implica un despliegue inmediato, sino que deja a las tropas listas para actuar si es necesario. Subrayó que la prioridad del estado es la seguridad de los habitantes de Minnesota y rechazó más intervención federal.

“El mensaje es simple: no necesitamos más ayuda del Gobierno federal”, dijo el gobernador, al tiempo que señaló directamente al presidente Donald Trump y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, asegurando que “ya han hecho suficiente”.

El mandatario recalcó que los integrantes de la Guardia Nacional son ciudadanos comunes: maestros, empresarios y trabajadores de la construcción que forman parte de las comunidades locales.

Orden ejecutiva 26-01 y despliegue de seguridad

De acuerdo con información oficial, la Orden Ejecutiva 26-01 autoriza al estado a preparar a la Guardia Nacional de Minnesota para apoyar a las autoridades locales y estatales. Su función será proteger infraestructura crítica, resguardar propiedades y permitir que las policías se concentren en la seguridad comunitaria y las investigaciones.

Además, el estado movilizó 85 elementos del Equipo de Respuesta Móvil de la Patrulla Estatal de Minnesota para reforzar la seguridad en el área metropolitana de las Ciudades Gemelas.

Protestas y postura oficial del gobernador

Walz reconoció que miles de personas han salido a manifestarse de forma pacífica tras el tiroteo en Minneapolis. Aseguró que el estado tiene razones para creer que la calma se mantendrá, pero reiteró que la Guardia Nacional seguirá en alerta.

“Minnesota no permitirá que nuestras comunidades sean usadas como parte de una pelea política nacional”, afirmó el gobernador. La Guardia Nacional, aclaró, sólo actuará en un rol de apoyo, enfocado en mantener el orden y garantizar el derecho a la libertad de expresión durante manifestaciones pacíficas.

