GENERANDO AUDIO...

Las redadas migratorias en Estados Unidos y el uso de fuerzas federales han encendido alertas entre especialistas, luego del asesinato de una ciudadana estadounidense durante un operativo.

En este análisis, un experto en temas migratorios explica por qué las redadas marcan un cambio de paradigma, el impacto de la política migratoria impulsada por Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, y las posibles consecuencias rumbo a las elecciones. Dale play y conoce el contexto completo.