Redadas migratorias marcan un punto de quiebre en EE. UU., advierten expertos

| 14:30 | Pablo Valdes | UnoTV

Las redadas migratorias en Estados Unidos y el uso de fuerzas federales han encendido alertas entre especialistas, luego del asesinato de una ciudadana estadounidense durante un operativo.

En este análisis, un experto en temas migratorios explica por qué las redadas marcan un cambio de paradigma, el impacto de la política migratoria impulsada por Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, y las posibles consecuencias rumbo a las elecciones. Dale play y conoce el contexto completo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

EE. UU. podría controlar Venezuela durante años y explotar su petróleo, dice Trump

Estados Unidos

EE. UU. podría controlar Venezuela durante años y explotar su petróleo, dice Trump

Protestas en Minneapolis tras muerte de mujer baleada por agente del ICE

Estados Unidos

Protestas en Minneapolis tras muerte de mujer baleada por agente del ICE

Senado de EE. UU. vota a favor de limitar plan militar en Venezuela y Trump lo califica de estupidez

Estados Unidos

Senado de EE. UU. vota a favor de limitar plan militar en Venezuela y Trump lo califica de estupidez

Estados Unidos se aleja de la ONU: Trump firma salida de 66 organizaciones

Estados Unidos

Estados Unidos se aleja de la ONU: Trump firma salida de 66 organizaciones

Etiquetas: ,