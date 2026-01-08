Tarifas oficiales y vigentes de la visa americana

GENERANDO AUDIO...

Tramitar la visa americana seguirá tendiendo costo para el 2026. De acuerdo con información oficial, el precio del documento para poder ingresar a Estados Unidos se mantuvo en más de 100 dólares.

¿Cuánto cuesta la visa americana?

La tarifa de procesamiento de solicitud de visa de no-inmigrante sin petición (excepto E) tendrá un costo de 185 dólares, es decir, más de 3 mil pesos mexicanos aproximadamente.

El costo de los 185 dólares incluye, entre otras, las siguientes categorías:

Visa de Visitante: Negocios, Turismo, Tratamiento de Animal

Tránsito por Estados Unidos

Estudiante, Académico

Mientras que la visa con petición costará 205 dólares, lo que equivale a poco más de 3 mil 600 pesos. En esa categoría se encuentran:

Trasferencias entre Compañías

Atletas, Artistas y Animadores

El costo de la visa americana se encuentra disponible en el sitio oficial del Gobierno de Estados Unidos, en donde se dan mayores detalles para todos aquellos que busquen solicitar el documento.

Las autoridades estadounidenses destacaron que el pago de la solicitud no es reembolsable, por lo que, independientemente de la decisión de la autoridad, no se regresará el dinero al solicitante.

